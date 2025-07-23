У розвідці попередили про провокації з боку Росії на тлі протестів в Україні

Миколаївці 23 липня вийшли на мітинг проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: МикВісті

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Росія намагається використати протести проти законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП, для дестабілізації ситуації всередині країни.

За даними розвідки, російські спецслужби та пропагандисти аналізують настрої в Україні, щоб підвищити градус напруги та посіяти хаос. Зокрема, розглядається можливість проведення провокацій і використання інформаційних каналів для впливу на громадську думку.

Також у ГУР зазначають, що Росія намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, щоб послабити підтримку з боку партнерів.

«ГУР МО України нагадує, що українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виваженості в оцінках і діях», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Це рішення спричинило масове обурення серед народу. Після голосування Верховної Ради за даний закон у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати його. 23 липня на протести вийшли жителі Миколаєва.