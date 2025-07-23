«12414 — номер вашої ганьби»: миколаївці з прапорами Правого сектору протестують проти законопроєкту обмеження роботи НАБУ і САП

Миколаївці 23 липня вийшли на мітинг проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: МикВісті

Вранці 23 липня жителі Миколаєва вийшли на протести проти законопроєкту №12414, який вносить зміни в роботу Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й обмежує її.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Мітингувальники зібрались на центральній вулиці Миколаєва Соборній із прапорами Правого сектору та плакатами: «Ні законопроєкту № 12414», «12414 — номер вашої ганьби» та ін.

Миколаївці 23 липня вийшли на мітинг проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: МикВісті Миколаївці 23 липня вийшли на мітинг проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: МикВісті Миколаївці 23 липня вийшли на мітинг проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: МикВісті

Наразі на мітингу присутні близько 70 людей. Миколаївці пройшлись вздовж вулиці Соборної, скандуючи «Не ганьбіть Україну» д

— Ми вирішили зреагувати на дії, які відбуваються в країні, бо вважаємо, що це погано вплине на нашу країну. Наша думка важлива, і про неї треба кричати. Вчора ми не встигли зреагувати швидко, події неслись дуже активно. Завжди працює така штука, що це зробить хтось інший. Але меншовартість треба ламати. Люди мають виходити доти, доки не добʼються правосуддя. Цей закон забирає роки праці антикорупційної політики. Ці дії недопустимі без голосу і згоди народу. Якщо є проблеми з такими антикорупційними органами як НАБУ і САП, це не означає, що підпорядкування генпрокурору, стане їхнім вирішенням. Будуть створюватись петиції, і ми закликаємо всіх виходити і підписувати їх, аби достукатись до верхівок, — розповідає жителька Миколаєва Катерина Волохова.

Миколаївці 23 липня вийшли на мітинг проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: МикВісті Миколаївці 23 липня вийшли на мітинг проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: МикВісті Миколаївці 23 липня вийшли на мітинг проти закону, який обмежує роботу НАБУ і САП. Фото: МикВісті

Аналогічний мітинг пройде у Миколаєві сьогодні увечері о 20:00, розповіли миколаївці.

Вчора після голосування Верховної Ради за даний закон у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати його.

Однак пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Обшуки у НАБУ і САП 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів. Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору. Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам. Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Реклама

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати.

Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.