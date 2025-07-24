Мер Сєнкевич заявив, що був у Африці 4 місяці тому: «Привіз для міста два нових проєкти»

Мер Олександр Сєнкевич пояснив, хто фінансує його закордонні відрядження. Скриншот з відео з телеграм-каналу "Сєнкевич Онлайн"

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич відповів на критику щодо його закордонних візитів під час війни. У своєму відеозверненні він пояснив мету поїздок, джерела фінансування та окремо згадав свій візит до Африки.

Відео з поясненням він виклав у своїх соціальних мережах.

— Мене часто запитують, куди я їзджу у за кордон під час війни, хто це оплачує і навіщо це потрібно. І це абсолютно справедливі питання. Кількість міжнародної допомоги, яку ми отримали за час повномасштабного вторгнення, завелика для одного ролика, тому додатково зніми три окремих відео, — звернувся до миколаївців мер.

Він зауважив, що з початку вторгнення почав вести онлайн переговори з міжнарожними пратнерами про співпрацю, однак з 2023 року ця роботу перейшла у офіційні зустрічі, які проходять чи то в Україну, чи то закордоном.

У цьому контексті він прокоментував свою поїздку до Південної Африки, яка стала предметом дискусій у соцмережах. Олександр Сєнкевич підвердив, що поїздка була, але не в липні, як стверджували, а ще в березні 2025 року.

Міський голова показав фото з поїздки у Кейптаун (Південна Африка). Скриншот з відео з телеграм-каналу

— З 2023 по 2025 я особисто відвідав десятки країн: партнерські міста і потенційних союзників. Переважно це європейські держави. Особливої уваги заслуговує наша співпраця з Королівством Данія. Були також і віддалені: Японія, Сінгапур, США, Намібія. І так, Кейптаун у Південній Африці. Але не в липні, а в березні. І був не на сафарі, а привіз два нових проєкти для міста, про що розповім у наступних відео, — сказав він.

Крім того, кожне закордонне відрядження, за словами мера, узгоджується з Міністерством закордонних справ та Службою безпеки України. Після завершення поїздки він звітує перед МЗС щодо її результатів.

— Я не можу просто взяти і поїхати, куди заманеться. За кожною поїздкою стоїть величезна робота нашої команди. Все починається з офіційного запрошення від приймаючої сторони. Потім працівники відділу міжнародного співробітництва ведуть тривале листування, щоб узгодити всі деталі: від підготовки програми візиту до найменших нюансів. Далі ми повідомляємо про поїздку СБУ та надсилаємо листи до Міністерства закордонних справ. Визначаємо дати, місце, мету і очікування результату відрядження. І лише після погодження з МЗС, яке ще треба отримати, я можу вирушити у поїздку. Після відрядження я також звітую перед МЗС, чи досягнуто цілі поїздки. Як думаєте, з такою ретельною перевіркою я можу влаштувати собі сафарі чи римські канікули? Звісно, що ні, — наголошує Олександр Сєнкевич.

Мер також звертає увагу миколаївців, що джерело фінансування його поїздок — не кошти міського бюджету. Переліт, проживання та харчування покриває приймаюча сторона або ж сам мер. Із бюджету міста йому компенсуються лише добові, а зарплату на період відрядження він не отримує.

— Ми не катаємось світом просто так, ні я, ні члени моєї команди. Часто це і онлайн зустрічі, і прийом делегацій у Миколаєві, і офіційні зустрічі в Києві. Пріоритет кожної закордонної поїздки — робота на місто, пошук партнерів, рішень і ресурсів, — підкреслив мер.

Нагадаємо, що нещодавно міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у Конференції з відновлення України — Ukraine Recovery Conference за участі президента Володимира Зеленського. Вона проходила у Римі впродовж 10-11 липня.

Серед учасників були також інші представники з регіону: заступник міського голови з питань міжнародної співпраці Сергій Коренєв, депутатка міської ради Тетяна Домбровська, мер Очакова Сергій Бичков та мер Нового Бугу Максим Лагодієнко.