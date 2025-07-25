На Миколаївщині за пів року зібрали майже ₴30 млн екоподатку

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

За перше півріччя 2025 року підприємства Миколаївщини сплатили майже 30 мільйонів гривень екологічного податку.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області

Зазначається, що 19,2 мільйона гривень надійшло до державного бюджету, а 10,6 мільйона гривень – отримали місцеві бюджети на заходи з відновлення довкілля.

У податковій службі нагадали, що екоподаток платять за викиди шкідливих речовин у повітря, скиди у водойми та зберігання відходів, у тому числі радіоактивних. Ці кошти йдуть на охорону природи та відновлення природних ресурсів.

Нагадаємо, що у Миколаївській області спостерігається суттєве скорочення надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища з екологічного податку — більш ніж у три рази порівняно з довоєнним періодом.