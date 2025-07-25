Мешканці Варварівки вважають, що керівниця лікарні навмисно закрила основний в‘ізд, щоб «швидкі» їхали повз їхні будинки

Дорога до лікарні у Варварівці, через яку в’їзд до лікарні закритий. Фото: «МикВісті»

Мешканці Варварівки стверджують, що директорка лікарні самовільно закрила центральний в’їзд до медзакладу. Через це автомобілі швидкої допомоги та інший транспорт тепер змушені заїжджати з іншого боку — через пожежний в’їзд, що пролягає повз приватні будинки та припарковані автомобілі.

Таку думку висловив місцевий житель Євгеній Літвінов у коментарі «МикВісті» щодо конфлікту навколо паркування, яке заважає проїзду «швидких» до лікарні.

За його словами, директорка Миколаївської центральної районної лікарні Тетяна Хоржевська вирішила перекрити основний заїзд через те, оскільки її нібито дратував транспорт, що проїжджає біля адміністративної будівлі. Тому весь транспорт, включно з екстреними службами, наразі змушений користуватися іншим шляхом, який раніше використовувався лише для пожежної техніки.

— Зробили асфальт десь у 2020 році, і головна лікарка закрила центральний заїзд — бо їй не подобалося, що біля адмінбудівлі багато транспорту, це їй заважало. Вона вирішила перекрити той широкий в’їзд і відкрила інший — через нашу сторону. Але це раніше був пожежний заїзд. Сусіди обурилися: почали приходити, писати звернення, бо нас це не влаштовує. Елементарні речі — привезти будматеріали, викачати каналізацію, завезти воду — стають проблемою. Спецтехніка приїжджає, загороджує проїзд, і навіть легковий автомобіль не може проїхати. А люди з криками та матами кричать: «Приберіть авто, мені в лікарню треба!». Ми пояснюємо, що людина працює. А у відповідь — «Мені байдуже!». І виходить, що водій має все кинути й пропускати того, хто в паніці й з нецензурщиною летить у лікарню. Це нас дуже обурює», — розповів Євгеній Літвінов.

Рух вантажного транспорту біля вʼїзду до лікарні. Фото Євгенія Літвінова Рух вантажного транспорту біля вʼїзду до лікарні. Фото Євгенія Літвінова

Він також розповів, що під час інциденту, коли автомобіль швидкої допомоги, виїжджаючи з території лікарні, зачепив бокове дзеркало припаркованої машини, карета швидкої їхала без увімкнених проблискових маячків і сирени, а після зіткнення залишила місце події.

— Швидка їхала повільно, без мигалок і звуку. Це не був екстрений виклик. Вона зачепила припарковану машину й поїхала далі. Я це бачив особисто. У сусіда є камера — усе чітко видно. Ми взяли запис, викликали поліцію на 102, оформили ДТП і факт залишення місця аварії. Ми намагалися вирішити все мирно, але водій почав сваритися, заявив, що я зробив це спеціально. Коли обурилися сусіди, і ми просто поставили свої машини біля будинків, він знову почав лаятись на мене — вже нецензурно», — розповів Євгеній Літвінов.

Євгеній також прокоментував рішення встановити дорожній знак. Він вважає, що знак, має бути, однак сумнівається, що це змінить ситуацію. За його словами, мешканці пропонують альтернативне рішення — обмежити доступ до лікарні у визначені години.

— Навіть якщо такі самі знаки встановлять і з нашого боку, буде такий самий бардак, як і з боку центрального заїзду. Люди все одно будуть нахабно їхати, паркуватися, заїжджати. Але знак, звісно, має стояти — це необхідно. Просто він не розв‘язує проблему. Ми пропонували зробити погодинний заїзд: з 6 ранку до 6 вечора ворота мають бути зачинені, а з 6 вечора до 6 ранку — хай обидва в’їзди будуть відкриті. Де зручно — туди і заїжджайте: швидка, легковий транспорт, медичні служби. А от комунальні, вантажні машини — тільки через центральний в’їзд», — пояснив місцевий житель.