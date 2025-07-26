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У Херсоні залишилося лише 23% населення, більшість — пенсіонери

Місто Херсон. Ілюстраційне фото: МОСТМісто Херсон. Ілюстраційне фото: МОСТ

Станом на 1 липня 2025 року більшість мешканців Херсона — люди пенсійного віку.

Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації у відповіді на запит LIGA.net.

Загальна кількість жителів міста становить 64 401 людину, з них:

  • 42 362 — особи віком від 60 років і старші;

  • 17 556 — люди працездатного віку (18–60 років);

  • 4 483 — діти (від немовлят до 18 років).

Таким чином, пенсіонери складають 65,8% населення, працездатні — 27,3%, діти — лише 7%.

Для порівняння, до початку повномасштабного вторгнення у Херсоні проживало близько 279 тисяч людей. Населення міста скоротилося більш ніж на 77%.

Нагадаємо, в Миколаївській області станом на грудень 2024 року проживає близько 100 тисяч вимушених переселенців. Основну їх частину становлять жителі Херсонської області.

Раніше повідомлялось, що станом на травень 2024 року кількість жителів Миколаєва становить близько 430 тисяч людей. До вторгнення населення міста нараховувались у кількості 500 тисяч.

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