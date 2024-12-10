Миколаївщина прихистила близько 70 тисяч переселенців з Херсонщини, — Кім

Миколаївська область прийняла близько 70 тисяч переселенців з Херсонщини. Фото Віталій Кім: Офіс президента

В Миколаївській області станом на грудень 2024 року проживає близько 100 тисяч вимушених переселенців. Основну їх частину становлять жителі Херсонської області.

Про це в ефірі «Новини.live» розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що більшість з людей чекають на можливість повернутися додому, тому влаштовуються в основному у родичів чи орендують житло.

— У нас близько 100 тисяч переселенців знаходяться на зараз в Миколаївській області. В основному вони з Херсонської області. Всі дуже чекають, коли вони повернуться додому. Тому здебільшого живуть не в місцях, які ми для них маємо, а у родичів чи винаймають житло на комерційній основі.

Віталій Кім уточнив, що на сьогодні до регіону прибуло близько 70 тисяч жителів із Херсонщини.

Як змінювався рівень населення в Миколаєві?

Як відомо, з початку повномасштабної війни в Україні з Миколаєва виїхало близько 45% городян. Статистика почала позитивно змінюватись лише після деокупації правобережжя Херсонської області. І вже у вересні 2023 року в Миколаєві проживало близько 350-360 тисяч осіб. Це був однаковий показник у порівнянні з травнем того ж року. При цьому 56 тисяч з тієї кількості — це внутрішньо переміщені особи.

Тоді ж в травні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що у Миколаївській області проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць набагато менше.

Наразі у Миколаївській області зареєстровано понад 167 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких більше 48 тисяч проживають безпосередньо в Миколаєві.

Незважаючи на позитивну динаміку щодо чисельності населення, Миколаїв залишається серед міст з найнижчими показниками доходів та витрат бюджету на одного мешканця в Україні. Зокрема, доходи бюджету на одного жителя міста складають лише 8,8 тисячі гривень, а витрати — 7,5 тисячі гривень.