Від початку великої війни з полону вдалось повернути 5857 людей, — Зеленський
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- Світлана Іванченко
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19:03, 28 липня, 2025
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україні вдалось повернути з російського полону 5857 людей. Крім того, 555 — повернули поза обмінами.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
28 липня він провів зустріч з представниками Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та служб, які залучаються до обмінів, а також зі звільненими з полону українцями. Зокрема, на зустрічі були присутні захисники з Маріуполя, військовослужбовці бригади «Азов», парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра) та кримська татарка Леніє Умерова.
— Від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами — ще 555 людей. За результатами обмінів у межах Стамбула повернули понад тисячу наших воїнів. Сподіваємося звільнити й тих цивільних, які зараз іще утримуються в Росії, — повідомив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 23 липня Україна та Росія провели дев’ятий етап обміну полоненими в межах домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі.
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