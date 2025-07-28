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Від початку великої війни з полону вдалось повернути 5857 людей, — Зеленський

Обмін полоненими 23 липня. Фото: Володимир ЗеленськийОбмін полоненими 23 липня. Фото: Володимир Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україні вдалось повернути з російського полону 5857 людей. Крім того, 555 — повернули поза обмінами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

28 липня він провів зустріч з представниками Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та служб, які залучаються до обмінів, а також зі звільненими з полону українцями. Зокрема, на зустрічі були присутні захисники з Маріуполя, військовослужбовці бригади «Азов», парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра) та кримська татарка Леніє Умерова.

 — Від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами — ще 555 людей. За результатами обмінів у межах Стамбула повернули понад тисячу наших воїнів. Сподіваємося звільнити й тих цивільних, які зараз іще утримуються в Росії, — повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 липня Україна та Росія провели дев’ятий етап обміну полоненими в межах домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі.

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