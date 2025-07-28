Україна отримає десятки тисяч систем з ШІ для ударних дронів
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- Даріна Мельничук
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23:16, 28 липня, 2025
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Американсько-німецька компанія Auterion до кінця року передасть Україні 33 000 своїх систем зі штучним інтелектом для безпілотників. Поставки відбудуться за новим контрактом з Міністерством оборони США.
Про це повідомив генеральний директор Auterion Лоренц Маєр в інтерв’ю Financial Times.
Україна вже застосовує програмне забезпечення компанії у власних дронах, але нова угода «у десять разів масштабніша» за попередні.
Системи Auterion складаються з компактних комп’ютерів Skynode з камерами та радіомодулями. Вони працюють на фірмовому ПЗ і здатні перетворювати звичайні дрони з ручним керуванням на високоточні системи зі штучним інтелектом, які неможливо заглушити. Такі комплекси можуть відслідковувати рухомі цілі на відстані до одного кілометра.
Вартість контракту, який Auterion уклала з Пентагоном, становить близько 50 мільйонів доларів.
«В Україні вже добре розвинена дронова індустрія. Ми хочемо додати те, чого поки не вистачає — технології для програмно-керованої війни», — підкреслив Лоренц Маєр.
Нагадаємо, у 2026 році Україні потрібно щонайменше 120 мільярдів доларів на фінансування оборонного сектору. Наразі ведуться переговори з країнами ЄС та НАТО щодо залучення половини цієї суми.
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