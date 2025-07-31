Ветеран з інвалідністю першим на Миколаївщині отримав водійські права в рамках інклюзивного проєкту

Ветеран з інвалідністю отримав водійські права на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаївській області першим учасником флагманського проєкту «Автошколи для осіб з інвалідністю», який успішно завершив навчання та отримав водійське посвідчення, став Владислав Григор’єв — учасник бойових дій, житель Врадіївської громади.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

22-річний Владислав з 2022 року проходив службу в складі десантно-штурмових бригад на Херсонському, Донецькому та Луганському напрямках. У 2024 році, виконуючи завдання в Запорізькій області, зазнав важкого поранення, внаслідок чого втратив нижню кінцівку. Сьогодні він використовує протез та активно працює над поверненням до повноцінного життя.

«Мені дуже важливо було повернути контроль над власним життям. Отримання водійських прав — це про мою зручність і незалежність», — розповідає Владислав Григор’єв.

Навчання він проходив у два етапи: теоретичну частину опанував в автошколі смт Врадіївка, а практичну — на базі автошколи «Престиж» у місті Миколаєві, яка стала регіональним центром впровадження інклюзивної підготовки водіїв.

Ветеран з інвалідністю отримав водійські права на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВА Ветеран з інвалідністю отримав водійські права на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВА

Директор автошколи «Престиж» Василь Валенков зазначає:

«Для нас велика честь бути частиною цього проєкту. Ми повністю адаптували навчальний процес до потреб людей з інвалідністю: переобладнали 8 авто, підготували кваліфікованих інструкторів, створили доступні класи. Владислав — яскравий приклад сили духу, і ми пишаємося його успіхом».

Проєкт реалізується в рамках ініціативи Першої леді України Олена Зеленська «Без бар’єрів» та Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору. Його мета — забезпечити можливість людям з інвалідністю отримати державну послугу з підготовки водіїв у доступному, комфортному та професійному середовищі.

«Ми впевнені, що кожна людина має право на самореалізацію, мобільність та гідне життя. Держава надає цільову підтримку, аби такі послуги були доступні. У Миколаївській області на цей напрям спрямовано 2,3 млн грн, і ми вже маємо 59 укладених угод на суму понад 900 тисяч гривень», — наголосила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва.

Загалом, послугу з професійної адаптації та навчання водінню в автошколі зможуть отримати орієнтовно 140 осіб з числа ветеранів війни, членів їхніх сімей та інших громадян з інвалідністю.