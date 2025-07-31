З серпня українські військові отримають додаткові 15 днів відпустки

Військові на головні площі Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Починаючи з серпня, українські військовослужбовці зможуть скористатися додатковими 15 днями відпустки. Відповідне рішення узгодили з військовим командуванням.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого звернення.

— Ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало, — сказав Володимир Зеленський.

Окрім цього, Президент повідомив про підписання закону, який гарантує виплати для військових на передовій, а також фінансову підтримку родинам загиблих захисників.

— Це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих Героїв, — зазначив Президент.

Нагадаємо, Уряд ухвалив постанову, яка надає військовослужбовцям пріоритет у виборі дати та часу для реєстрації шлюбу онлайн через застосунок «Дія».