З серпня українські військові отримають додаткові 15 днів відпустки
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- Світлана Іванченко
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18:34, 31 липня, 2025
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Починаючи з серпня, українські військовослужбовці зможуть скористатися додатковими 15 днями відпустки. Відповідне рішення узгодили з військовим командуванням.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого звернення.
— Ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало, — сказав Володимир Зеленський.
Окрім цього, Президент повідомив про підписання закону, який гарантує виплати для військових на передовій, а також фінансову підтримку родинам загиблих захисників.
— Це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих Героїв, — зазначив Президент.
Нагадаємо, Уряд ухвалив постанову, яка надає військовослужбовцям пріоритет у виборі дати та часу для реєстрації шлюбу онлайн через застосунок «Дія».
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