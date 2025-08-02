Журналістку Вікторію Рощину посмертно нагородили орденом Свободи

Вікторія Рощина. Фото: Facebook/Victoria Roschina

Журналістка Вікторія Рощина, яка загинула в російському полоні, посмертно відзначена орденом Свободи.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

У документі йдеться, що підставою для нагородження стали «громадянська мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини».

Володимир Зеленський розповів, що Вікторія Рощина була в списках на обмін. Росія обіцяла її звільнити, але не дотримала свого слова.

— Вікторія одна з тих, хто говорив правду про війну. Працювала на фронті, на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи життям, — зазначив Президент.

Слід зазначити, тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

Нагадаємо, Вікторія Рощина була на фронті з початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про її затримання представниками російської федеральної служби безпеки, коли вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили її з полону, змусивши записати відео, в якому вона спростувала всі претензії до російських спецслужб.

Згодом 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію), звідки вона працювала над репортажем. Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок із рідними 3 серпня 2023 року. Згодом стало відомо, що українська журналістка загинула під час перебування в російському ув'язненні.