Зеленський: Є домовленість з Росією про обмін 1200 людей

Повернення з полону українських військових. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим заявив, що з росіянами є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

Рустем Умєров доповів Володимиру Зеленському про комунікацію з російським представником.

Президент також згадав, що наразі триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки.

«На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно», — додав він.

Нагадаємо, у липні 2025 року Україна та Росія провели дев’ятий етап обміну полоненими в межах домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Чимало звільнених перебували в полоні понад три роки

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ Україні вдалось повернути з російського полону 5857 людей. Крім того, 555 — повернули поза обмінами.