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Онлайн-оплата проїзду в Миколаєві зросла на 116%: 235 тисяч транзакцій через QR-коди на місяць

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси. Фото «МикВісті»Тролейбуси в Миколаєві. Фото «МикВісті»

У Миколаєві дедалі більше пасажирів електротранспорту обирають онлайн-оплату проїзду за допомогою єдиного QR-коду. У липні 2025 року таким способом оплатили близько 235 тисяч поїздок, що на 116% вище, ніж було в липні минулого року.

Про це повідомляє «Миколаївелектротранс».

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана зауважив, що кількість онлайн оплат стабільно зростає щомісяця.

— Ми постійно наголошуємо нашим пасажирам, що така оплата — це не тільки зручно, а й вигідно для них. Квиток у водія коштує 10 гривень, а за QR-кодом — 8 гривень. Також квиток за QR-кодом дає можливість робити пересадки між усіма одиницями електротранспорту без обмежень упродовж 1,5 години. З паперовим квитком такої можливості немає.

Окрім разових квитків, онлайн можна придбати й проїзні інших типів.

Скільки коштує проїзд у комунальному транспорті Миколаєва

Місячний проїзний:

  • трамвай - 400 грн; 
  • тролейбус - 400 грн; 
  • трамвай та тролейбус - 550 грн. 

15-денний проїзний:

  • трамвай - 225 грн; 
  • тролейбус - 225 грн; 
  • трамвай та тролейбус - 300 грн. 

Місячні для студентів (за наявності студентського квитка):

  • трамвай - 250 грн; 
  • тролейбус - 250 грн; 
  • трамвай та тролейбус - 300 грн.

Одноденний (трамвай і тролейбус) - 25 гривень.

Раніше під час пресконференції міський голова Олександр Сєнкевич  наголошував на перевагах впровадження системи єдиного електронного квитка для пасажирів «Миколаївелектротранс» і «Миколаївпастранс». Мер пояснив, що після підрахунку пасажиропотоку та оптимізації маршрутів це могло б дати змогу містянам пересідати з автобуса на тролейбус без необхідності повторної оплати. Водночас він пояснив, що електронний квиток у громадському транспорті досі не було запроваджено через високу вартість реалізації проєкту.

 

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