Онлайн-оплата проїзду в Миколаєві зросла на 116%: 235 тисяч транзакцій через QR-коди на місяць
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- Ірина Олехнович
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19:38, 05 серпня, 2025
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У Миколаєві дедалі більше пасажирів електротранспорту обирають онлайн-оплату проїзду за допомогою єдиного QR-коду. У липні 2025 року таким способом оплатили близько 235 тисяч поїздок, що на 116% вище, ніж було в липні минулого року.
Про це повідомляє «Миколаївелектротранс».
Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана зауважив, що кількість онлайн оплат стабільно зростає щомісяця.
— Ми постійно наголошуємо нашим пасажирам, що така оплата — це не тільки зручно, а й вигідно для них. Квиток у водія коштує 10 гривень, а за QR-кодом — 8 гривень. Також квиток за QR-кодом дає можливість робити пересадки між усіма одиницями електротранспорту без обмежень упродовж 1,5 години. З паперовим квитком такої можливості немає.
Окрім разових квитків, онлайн можна придбати й проїзні інших типів.
Скільки коштує проїзд у комунальному транспорті Миколаєва
Місячний проїзний:
- трамвай - 400 грн;
- тролейбус - 400 грн;
- трамвай та тролейбус - 550 грн.
15-денний проїзний:
- трамвай - 225 грн;
- тролейбус - 225 грн;
- трамвай та тролейбус - 300 грн.
Місячні для студентів (за наявності студентського квитка):
- трамвай - 250 грн;
- тролейбус - 250 грн;
- трамвай та тролейбус - 300 грн.
Одноденний (трамвай і тролейбус) - 25 гривень.
Раніше під час пресконференції міський голова Олександр Сєнкевич наголошував на перевагах впровадження системи єдиного електронного квитка для пасажирів «Миколаївелектротранс» і «Миколаївпастранс». Мер пояснив, що після підрахунку пасажиропотоку та оптимізації маршрутів це могло б дати змогу містянам пересідати з автобуса на тролейбус без необхідності повторної оплати. Водночас він пояснив, що електронний квиток у громадському транспорті досі не було запроваджено через високу вартість реалізації проєкту.
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