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Family Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у Миколаєві

  • Пресреліз

  • Громадська Організація «ВІДНОВЛЕННЯ. СТІЙКІСТЬ. ПОСТУП»

  • 14:30, 06 серпня, 2025

Family Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у МиколаєвіFamily Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у Миколаєві

У самому серці Миколаєва працює унікальний простір для родин — кафе Family Palace, де дитяче дозвілля, гастрономічна якість і соціальна відповідальність зливаються в єдиний теплий досвід. Засновниця закладу, мама двох дітей і підприємиця з досвідом у ресторанному бізнесі, відкрила кафе з мрією — щоб кожна родина мала місце, де діти граються, а дорослі можуть відпочити та поїсти з комфортом.

Це більше, ніж кафе — це сімейний простір, де панує турбота, інклюзія й довіра. Історія розвитку Family Palace — приклад того, як грантова програма «Власна Справа» допомагає українським підприємцям не просто виживати у складні часи, а й розвивати соціально важливий бізнес, який служить громаді.

Грантова програма «Власна справа» реалізується Міністерством економіки України за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну» – багатосторонньої донорської ініціативи, яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Як усе почалося

Family Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у МиколаєвіFamily Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у Миколаєві

Ідея створення Family Palace виникла ще у 2018 році, коли засновниця народила доньку Айлу. Уже маючи досвід управління сімейним кафе на курорті в Коблево, вона чітко усвідомила — в Миколаєві бракує місць, де дитяча енергія та дорослий комфорт не конфліктують, а доповнюють одне одного. Так з’явився перший сімейний заклад у місті, де поряд із кухнею працює ігрова зона, а меню враховує потреби всієї родини.

Соціальна місія: турбота, інклюзія, підтримка

Family Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у МиколаєвіFamily Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у Миколаєві

Family Palace — це не просто ресторан. Це місце з цінностями: інклюзивність, сімейність, гнучкість і стійкість. Команда щомісяця проводить безкоштовні події для дітей з інвалідністю, дарує знижки для ветеранів, адаптовує меню для освітніх подій, благодійників, місцевих громадських організацій.

Особливе ставлення відчуває кожен — від мами з малюком до військового з родиною. Тут подають картоплю фрі у вантажівці, а на свята гостей зустрічає ростова лялька Пес Патрон, придбана завдяки грантовим коштам.

Грант, що допоміг вистояти та розвиватися

Family Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у МиколаєвіFamily Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у Миколаєві
Family Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у МиколаєвіFamily Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у Миколаєві
Family Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у МиколаєвіFamily Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у Миколаєві

У 2023 році власниця Family Palace, як дружина ветерана, отримала грант від державної програми «Власна Справа» у розмірі 500 000 грн. Кошти були спрямовані на:

• закупівлю професійного обладнання (піцепіч, тістоміс, слайсер, кондиціонер),

• оновлення меблів і простору,

• маркетингову підтримку (включно з брендовими промо матеріалами).

«Найбільшим викликом було чекати надходження коштів після перемоги, адже постачальники вже чекали оплат. Але загалом процедура була прозорою й доступною. А найприємніше — що програма реально працює, навіть під час війни», — ділиться засновниця кафе.

Результат: більше гостей, нові продукти, стабільна команда

Family Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у МиколаєвіFamily Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у Миколаєві

Після оновлення кафе зросла швидкість обслуговування, розширився асортимент, з’явилися нові дитячі позиції в меню. Покращилися умови для команди, відвідувачів і навіть зовнішній вигляд закладу. Родини відзначають затишну атмосферу, чистоту, безпечність (у кафе є укриття) та чутливе ставлення до дітей.

«Насамперед нам дякують за атмосферу — тут безпечно, тепло і щиро. І це найвища оцінка», — каже власниця Family Palace.

Масштабування: родинний бізнес — у кожне місто

Family Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у МиколаєвіFamily Palace: як грантова підтримка допомогла родинному кафе стати безпечним простором турботи для дітей і дорослих у Миколаєві

Family Palace не зупиняється. У планах — відкриття нового кафе у Південноукраїнську, розвиток франчайзингової моделі та розширення онлайн-сервісів (бронювання, замовлення свят, доставка).

А головна мотивація — усмішки дітей та довіра мам.

«Наш слоган — МАМИ НАМ ДОВІРЯЮТЬ. І це не маркетинг, а суть нашого бізнесу. Я вірю в силу малого бізнесу у відбудові країни. Кожен день роботи Family Palace — це наш маленький внесок у велику Перемогу».

Грантова програма «Власна Справа» — це можливість розвивати діючий бізнес навіть у час викликів. Історія Family Palace — приклад того, як підтримка держави перетворюється на безпечний простір для сотень родин.

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Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Громадська Організація «ВІДНОВЛЕННЯ. СТІЙКІСТЬ. ПОСТУП»

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