    8 серпня, 2025

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 8 серпня, у Миколаєві через технічне обслуговування деякі вулиці залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пр. Центральний;
  • вул. Водопровідна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:

  • вул. Сінна;
  • вул. Ковальска;
  • вул. Олексія Вадатурського;
  • вул. П. Саксаганського.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • пров. Військовий;
  • вул. Слов'янська;
  • пров. Дружний;
  • пров. Топольний;
  • вул. Вазова;
  • вул. Левського;
  • вул. Чорноземна;
  • вул. С. Цвєтка;
  • вул. Малко-Тирнівська;
  • пров. Військовий;
  • пров. Новобудівний;
  • вул. Військово-Морських Сил України;
  • вул. Західна;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Повітряних Сил;
  • пров. Мирний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

