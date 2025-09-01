Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Світло. Ілюстративне фото: AntonMatyukha

У понеділок, 1 вересня 2025 року, в Миколаєві заплановані капітальні ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим у кількох районах міста тимчасово відключатимуть електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без електропостачання будуть:

вул. Артилерійська,

вул. Марка Кропивницького,

вул. Велика Морська

З 08:00 до 18:00 відключення заплановані на:

вул. Верхня,

вул. Романа Шухевича,

вул. Силікатна

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.