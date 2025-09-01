Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    1 вересня, 2025

  • 22.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 22.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Світло. Ілюстративне фото: AntonMatyukhaСвітло. Ілюстративне фото: AntonMatyukha

У понеділок, 1 вересня 2025 року, в Миколаєві заплановані капітальні ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим у кількох районах міста тимчасово відключатимуть електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без електропостачання будуть:

  • вул. Артилерійська,
  • вул. Марка Кропивницького,
  • вул. Велика Морська

З 08:00 до 18:00 відключення заплановані на:

  • вул. Верхня,
  • вул. Романа Шухевича,
  • вул. Силікатна

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

 

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

Депутат Янтар хоче перевірити доцільність платних парковок у Миколаєві: «Незручностей більше, ніж вигоди»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі Миколаївщини розповіли, де переховуються снігурівські колаборанти Мезіна, Барбашов і Ларченко

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура буде добиватись виконання рішення суду та відновлення «Дачі Кудрявцева» в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

Юлія Бойченко
новини

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

По Миколаївщині вчора вдарили 11 російських FPV-дронів

На Миколаївщині у громадах відкрили чотири модульні школи

6 хвилин тому

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay