Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

У вівторок, 2 вересня, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без електропостачання будуть:

вул. Новосельська

вул. Богородична

вул. Даля

вул. Погранична

вул. Мала Морська

вул. Громадянська

вул. Радісна

пр. Миру

вул. Новозаводська

З 08:00 до 18:00 ремонтні роботи проводитимуться

вул. 9 Поздовжня

вул. Ізмалкова

пров. Місячний

пров. Пшеничний

пров. Сніжний

пров. Суднозбиральний

вул. Верхня

вул. Матвіївська

вул. Романа Клімова

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.