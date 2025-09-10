Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    10 вересня, 2025

  • 21.5°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 10 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 21.5° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Понад 900 родин на Миколаївщині оформили «Пакунок школяра»

Миколаївські школярі, вересень 2025 року. Фото: «МикВісті»Миколаївські школярі, вересень 2025 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області 991 родина першокласників оформила одноразову допомогу у розмірі 5000 гривень за державною програмою «Пакунок школяра», яка стартувала 18 серпня 2025 року.

Про це повідомили в Управлінні цифрової трансформації Миколаївської обласної військової адміністрації.

Батьки дітей, які навчаються у школах, підключених до освітньої платформи «Мрія», можуть швидко отримати виплату через застосунок «Дія».

Подати документи на допомогу можна до 15 листопада.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів запровадив нову виплату «Пакунок школяра». Відтепер кожна родина першокласників зможе отримати п’ять тисяч гривень.

Також в Україні у тестовому режимі запрацювала інтерактивна карта з магазинами, де діють виплати за програмою «Пакунок школяра». Перелік торгових точок у дашборді постійно оновлюватиметься.

Останні новини про: Миколаївщина

Найближчими годинами у Миколаєві та області очікується гроза та сильний вітер, — Гідрометцентр
Жінка, яка викинула з вікна гуртожитку в Одесі немовля, виявилась жителькою Миколаївщини
У портах Миколаївщини та Одещини встановлять 38 мобільних укриттів
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві шукають підрядника для демонтажу під’їзду, де вибухнув газ: роботи обійдуться у ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

У портах Миколаївщини та Одещини встановлять 38 мобільних укриттів
Жінка, яка викинула з вікна гуртожитку в Одесі немовля, виявилась жителькою Миколаївщини
Найближчими годинами у Миколаєві та області очікується гроза та сильний вітер, — Гідрометцентр

Вночі польські військові збивали російські дрони, уряд заявив про «акт агресії»

В Україні дозволили бронювати працівників підприємств, що виробляють дрони та військову техніку

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay