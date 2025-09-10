Понад 900 родин на Миколаївщині оформили «Пакунок школяра»

Миколаївські школярі, вересень 2025 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області 991 родина першокласників оформила одноразову допомогу у розмірі 5000 гривень за державною програмою «Пакунок школяра», яка стартувала 18 серпня 2025 року.

Про це повідомили в Управлінні цифрової трансформації Миколаївської обласної військової адміністрації.

Батьки дітей, які навчаються у школах, підключених до освітньої платформи «Мрія», можуть швидко отримати виплату через застосунок «Дія».

Подати документи на допомогу можна до 15 листопада.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів запровадив нову виплату «Пакунок школяра». Відтепер кожна родина першокласників зможе отримати п’ять тисяч гривень.

Також в Україні у тестовому режимі запрацювала інтерактивна карта з магазинами, де діють виплати за програмою «Пакунок школяра». Перелік торгових точок у дашборді постійно оновлюватиметься.