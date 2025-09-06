Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    6 вересня, 2025

Де можна витратити гроші за програмою «Пакунок школяра»: з’явилася карта магазинів

Миколаївські школярі 1 вересня. Архівне фото: «МикВісті»Миколаївські школярі 1 вересня. Архівне фото: «МикВісті»

В Україні у тестовому режимі запрацювала інтерактивна карта з магазинами, де діють виплати за програмою «Пакунок школяра». Перелік торгових точок у дашборді постійно оновлюватиметься.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сімʼї та єдності.

«Ми працюємо над удосконаленням «Пакунка школяра», і запуск дашборду — важливий інструмент, який будемо розвивати надалі. Наше завдання — не просто надати фінансову підтримку, а й допомогти родинам легко зорієнтуватися, де її можна використати без зайвих турбот», — пояснив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.

Зараз на карті відображається понад 25 тисяч магазинів по всій країні, де можна витратити кошти з програми. Також батьки першокласників мають можливість переглядати список торгових точок окремо за областями та громадами.

Участь у програмі відкрита для всіх магазинів, що продають дитячий одяг, взуття та шкільне приладдя. Станом на 5 вересня допомогу вже нарахували понад 103 тисячам сімей на суму 526 мільйонів гривень. Це складає 41% від загального бюджету програми.

Батьки та інші законні представники першокласників можуть використовувати кошти в будь-якій торговій точці по всій Україні, де платіжний термінал має MCC-код, який відповідає умовам державної програми:

  • 5641 — дитячий одяг;
  • 5651 — одяг для всієї родини;
  • 5661 — магазини взуття;
  • 5943 — канцелярські товари.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів запровадив нову виплату «Пакунок школяра». Відтепер кожна родина першокласників зможе отримати п’ять тисяч гривень.

