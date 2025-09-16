Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Світло. Ілюстративне фото: AntonMatyukha

У вівторок, 16 вересня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без світла залишаться жителі

вул. Казарського

вул. 1 Інгульська,

пров. 1-й Інгульский,

вул. Інгульська

З 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

пров. Місячний,

пров. Пшеничний,

пров. Сніжний

пров. Суднозбиральників

вул. Верхня

вул. Матвіївська

вул. Романа Клімова

вул. Староболгарська

вул. Алли Горської

вул. Трояндова

Також світло будуть вимикати з 08:00 до 17:00:

вул. Заводська

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.