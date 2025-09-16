Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    16 вересня, 2025

  • 17.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 17.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Світло. Ілюстративне фото: AntonMatyukhaСвітло. Ілюстративне фото: AntonMatyukha

У вівторок, 16 вересня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без світла залишаться жителі

  • вул. Казарського
  • вул. 1 Інгульська,
  • пров. 1-й Інгульский,
  • вул. Інгульська

З 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

  • пров. Місячний,
  • пров. Пшеничний,
  • пров. Сніжний
  • пров. Суднозбиральників
  • вул. Верхня
  • вул. Матвіївська
  • вул. Романа Клімова
  • вул. Староболгарська
  • вул. Алли Горської
  • вул. Трояндова

Також світло будуть вимикати з 08:00 до 17:00:

  • вул. Заводська

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Чи пройде Україна зиму без відключень світла: в «Укренерго» відповіли
Реклама

Читайте також:

новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
новини

На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вітрила Ротарі»: у Миколаєві стартує 12-та Міжнародна Чорноморська регата

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Чи пройде Україна зиму без відключень світла: в «Укренерго» відповіли
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Росія атакувала ферму на Миколаївщині: загинув чоловік, зруйновано техніку й будівлі

У Держдепі прокоментували позицію США щодо санкцій проти Росії

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay