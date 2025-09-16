Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Миколаївці сплатили до держбюджету майже ₴2 млрд військового збору

Військові на головній площі Миколаєва. Фото: «МикВісті»Військові на головній площі Миколаєва. Фото: «МикВісті»

З січня по серпень цього року платники податків Миколаївської області сплатили до державного бюджету 1,9 мільярда гривень на забезпечення української армії.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

У податковій зазначили, що цього року жителі області сплатили військового збору у 3,2 рази більше, ніж за аналогічний період 2024 року — на 1,3 мільярда гривень більше. Цей податок становить 18,1% усіх надходжень до держбюджету з області.

Нагадаємо, з січня по серпень 2025 року підприємці Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 24,7 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Також за вісім місяців цього року підприємства Миколаївської області перерахували до державного бюджету понад 2,2 мільярда гривень податку на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів.

