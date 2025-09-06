Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Бізнес Миколаївщини сплатив понад ₴24 млн за ліцензії на торгівлю алкоголем і сигаретами

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

З січня по серпень 2025 року підприємці Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 24,7 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області.

Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на понад 6 мільйонів гривень, або на 32,3%.

За цей час підприємцям видали 5025 ліцензії:

  • 3999 — на роздрібну торгівлю алкоголем, сигаретами та рідинами для електронних сигарет;
  • 957 — на зберігання пального;
  • 44 — на роздрібну торгівлю пальним;
  • 19 — на оптову торгівлю пальним;
  • 6 — на оптову торгівлю алкоголем, сигаретами та рідинами для електронних сигарет.

Водночас за порушення правил торгівлі податківці скасували 1221 ліцензію.

Нагадаємо, за сім місяців 2025 року підприємства Миколаївської області перерахували до бюджетів різних рівнів 76,9 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання води, надр та лісових ресурсів.

У податковій Миколаївщини відзвітували про аудити, але реально до бюджету сплатили тільки 3%
У Миколаївській області з початку року ФОПи більше закривають, ніж відкривають нові
Підприємства Миколаївщини сплатили майже ₴77 млн ренти
