Бізнес Миколаївщини сплатив до держбюджету понад ₴2 млрд податку на додану вартість

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

За вісім місяців цього року підприємства Миколаївської області перерахували до державного бюджету понад 2,2 мільярда гривень податку на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що це на 115,1% або на 294,4 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, ця сума становить 21,4% від усіх надходжень до державного бюджету.

Станом на вересень у Миколаївській області зареєстровано 5616 платників ПДВ. Серед них — 4970 компаній і 646 підприємців-ФОПів.

Від початку року до серпня включно платниками ПДВ стали 521 суб’єкт, з них 366 компаній і 155 ФОПів. За цей же час реєстрацію втратили 465 платників — 381 компанія та 84 підприємці.

Нагадаємо, з січня по серпень 2025 року підприємці Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 24,7 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

