Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»

У середу, 17 вересня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без світла залишаться жителі

вул. Архитектора Старова

пр. Героїв України

вул. Велика Морська

вул. Марка Кропивницького

вул. Героїв Рятувальників

вул. Маріупольська

вул. Захисників Миколаєва

вул. Соборна

вул. Спаська

вул. В. Благовісного

З 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

вул. Велика Морська

вул. Марка Кропивницького

вул. Героїв Рятувальників

вул. Маріупольська

вул. Захисників Миколаєва

вул. Чонгарська

вул. С. Гайдученка

вул. Кримська

вул. Перекопська

вул. Ернеста Хортіва

вул. Силікатна

вул. Верхня

вул. Романа Шухевича

вул. 1 Піщана

вул. Матвіївська

вул. Перспективний

вул. Отрадна

вул. Д. Щербініна

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.