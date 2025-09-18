Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    18 вересня, 2025

  • 17°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 17° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВідключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

У четвер, 18 вересня, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без світла залишаться жителі

  • вул. 3 Поздовжня
  • вул. 4 Поздовжня
  • вул. В. Чорновола
  • вул. Космонавтів
  • пр. Богоявленський,
  • вул. Олега Бондаренка,
  • вул. Космонавтів,
  • вул. Дмитра Кременя
  • вул. Є. Логінова
  • вул. Курортна
  • пров. Курортний
  • Старий інвалідний хутір

З 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

  • Старий інвалідний хутір
  • вул. Є. Логінова
  • вул. Курортна
  • пров. Курортний
  • вул. Староболгарська
  • вул. Алли Горської
  • вул. Трояндова

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Чи пройде Україна зиму без відключень світла: в «Укренерго» відповіли
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

В Росії затримали бізнесмена Амірханяна за підозрою у вбивстві Киви

Аліса Мелік-Адамян
новини

У «Миколаївпастрансі» пояснили, чому досі не вдалось запустити маршрут на Велику Корениху

Аліса Мелік-Адамян
новини

Стоять роками та займають місця: у Миколаєві готують механізм для евакуації покинутих автомобілів

Аліна Квітко
новини

Міськрада розгляне економічні пріоритети Миколаєва: Надія на молодь, туризм, донорів та розвиток портів

Катерина Середа
новини

Реставрація гімназії №2 затримується до вересня 2026 року: потрібно відкоригувати проєкт

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Чи пройде Україна зиму без відключень світла: в «Укренерго» відповіли

Уряд пропонує скоротити ПДФО для громад до 60%: місцеві бюджети можуть втратити ₴15,9 млрд

В Росії затримали бізнесмена Амірханяна за підозрою у вбивстві Киви

4 години тому

Магазин судових рішень: Інтервʼю «касира» судді з Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay