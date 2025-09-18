Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

У четвер, 18 вересня, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без світла залишаться жителі

вул. 3 Поздовжня

вул. 4 Поздовжня

вул. В. Чорновола

вул. Космонавтів

пр. Богоявленський,

вул. Олега Бондаренка,

вул. Космонавтів,

вул. Дмитра Кременя

вул. Є. Логінова

вул. Курортна

пров. Курортний

Старий інвалідний хутір

З 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

Старий інвалідний хутір

вул. Є. Логінова

вул. Курортна

пров. Курортний

вул. Староболгарська

вул. Алли Горської

вул. Трояндова

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.