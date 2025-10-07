В Україні встановили батарейні парки, щоб уникнути блекаутів під час російських атак, — медіа

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВісті»

В Україні створили мережу акумуляторних парків, які можуть підтримувати роботу енергосистеми навіть під час масованих російських обстрілів.

Про це повідомило The Wall Street Journal.

Зазначається, що йдеться про американські енергетичні комплекси загальною потужністю 200 мегават, розміщені у засекречених локаціях по всій країні. Їхньої енергії достатньо, щоб забезпечити електрикою близько 600 тисяч домівок протягом двох годин.

За інформацією WSJ, програма коштує близько 140 мільйонів доларів і є частиною масштабної модернізації української енергомережі. Її мета — зробити систему більш децентралізованою та стійкою до ракетних і дронових атак.

Наразі шість таких станцій уже працюють у Києві та Дніпропетровській області. Вони автоматично підключаються до мережі у випадку відключення теплових електростанцій або інших джерел живлення.

Через воєнні ризики точні місця розташування батарей не розголошують. Для їхнього захисту організували систему прикриття засобами протиповітряної оборони.

Американська компанія Fluence, яка постачила акумуляторні системи, повідомила, що кожен блок є модульним, легко замінюваним і має сучасну систему пожежної безпеки.

«Усі розуміли, наскільки важливо було зробити це саме зараз», — зазначив генеральний директор Fluence Джуліан Небреда.

Такі батарейні комплекси стали частиною української енергетичної стратегії, яка поєднує атомну, відновлювану та резервну енергетику. Експерти вважають, що саме такі технології допоможуть Україні пройти зиму без масштабних блекаутів.

Нагадаємо, що 1 жовтня після атаки російських військ по міській підстанції у Славутичі було зафіксовано повне знеструмлення. Через це на Чорнобильській АЕС стався блекаут, який тривав понад три години. Про перебої з електропостачанням тоді також заявив президент Володимир Зеленський.

Згодом на Чорнобильській АЕС відновили електропостачання після російських ударів.