Через обстріл у Славутичі Чорнобильська АЕС залишилася без світла. Фото: Mattias Hill

Внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури на Чорнобильській АЕС зафіксовали блекаут.

Як повідомили в Міністерстві енергетики України, без електропостачання залишився новий купол, який ізолює зруйнований четвертий енергоблок та запобігає витоку радіації.

— Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП «Чорнобильська АЕС» виникла надзвичайна ситуація. Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля, — йдеться у дописі.

Наразі фахівці вже працюють над відновленням живлення і контролюють ситуацію на об’єкті.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Запорізька АЕС сьомий день працює на резервних генераторах, один із них уже зламався.