Через обстріл у Славутичі Чорнобильська АЕС залишилася без світла

Через обстріл у Славутичі Чорнобильська АЕС залишилася без світла.

Внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури на Чорнобильській АЕС  зафіксовали блекаут.

Як повідомили в Міністерстві енергетики України, без електропостачання залишився новий купол, який ізолює зруйнований четвертий енергоблок та запобігає витоку радіації.

— Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП «Чорнобильська АЕС» виникла надзвичайна ситуація.  Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля, — йдеться у дописі.

Наразі фахівці вже працюють над відновленням живлення і контролюють ситуацію на об’єкті.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Запорізька АЕС сьомий день працює на резервних генераторах, один із них уже зламався.

«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж
Даріна Мельничук
У Раді розповіли, скільки українців щомісяця стають до війська
ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
новини

Мінрегіон: питання створення вільних економічних зон розглянуть після війни
Аліна Квітко

Аліна Квітко
новини

«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж
Даріна Мельничук

Даріна Мельничук
новини

Вільна економічна зона може створити податкову «діру» для Миколаївщини, — Кім
Аліна Квітко

Аліна Квітко
новини

Новий корпус Миколаївського ліцею №60 побудували лише на третину: роботи розраховують продовжити у 2026 році
Юлія Бойченко

Юлія Бойченко
новини

Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України
Світлана Іванченко

Світлана Іванченко
ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
У Раді розповіли, скільки українців щомісяця стають до війська
«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж

«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж

Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету

Новий корпус Миколаївського ліцею №60 побудували лише на третину
Юлія Бойченко

Юлія Бойченко

