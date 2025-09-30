  • вівторок

Зеленський: Запорізька АЕС сьомий день працює на резервних генераторах, один із них уже зламався

Блекаут на окупованій ЗАЕС триває другий день. Фото: APОкупована Запорзька АЕС. Фото: AP

Запорізькій АЕС уже сьомий день триває аварійна ситуація: через російські обстріли станція відключена від електромережі й працює на дизель-генераторах.

Про це повідомив  Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні

— Вже сьомий день — і раніше, до речі, не було такого — аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Генератори і станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго. — заявив він.

Президент також наголосив, що за попередньої інформацією відомо, що один із резервних генераторів уже вийшов з ладу.

— І вже в нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки. — додав Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше в Держатомрегулювання повідомляли, що окупована ЗАЕС вже шість днів відрізана від енергосистеми, через що існує ризик аварії.

