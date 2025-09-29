  • вівторок

Клуб

Держатомрегулювання: Окупована ЗАЕС вже шість днів відрізана від енергосистеми, існує ризик аварії

Запорізька атомна електростанція. Фото: ФейсбукЗапорізька атомна електростанція. Фото: Фейсбук

Окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція вже шість діб залишається відключеною від української енергосистеми. Нині системи безпеки станції та інше критично важливе обладнання працюють завдяки резервним дизельним генераторам.

Про це заявив голова Держатомрегулювання та головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Він повідомив, що російські війська ігнорують базові принципи ядерної та радіаційної безпеки, обстрілюючи лінії електропередач. За словами очільника Держатомрегулювання, це може призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм.

— Невідомо, які запаси дизельного палива залишаються на майданчику станції й скільки часу ще зможуть працювати генератори. Найбільший ризик стосується охолодження опроміненого ядерного палива у всіх шести реакторах і басейнах витримки, — наголосив  Олег Коріков.

Він підкреслив, що у разі закінчення дизельного палива та відсутності можливості відновити підключення до української енергосистеми, може статися аварія з радіаційними наслідками не лише для України, а й для сусідніх європейських країн.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що МАГАТЕ ухвалило резолюцію, закликавши Росію повернути Запорізьку АЕС під контроль України.

