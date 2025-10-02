На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання після російських ударів
Енергетики повністю відновили електропостачання на всіх об’єктах Чорнобильської атомної електростанції, які залишилися без світла внаслідок російських ударів по Славутичу.
У Міністерстві енергетики повідомили, що рівень радіації на станції перебуває в межах норми та не становить загрози для населення.
Нагадаємо, що 1 жовтня після атаки російських військ по міській підстанції у Славутичі було зафіксовано повне знеструмлення. Через це на Чорнобильській АЕС стався блекаут, який тривав понад три години. Про перебої з електропостачанням тоді також заявив президент Володимир Зеленський.
