На Чорнобильській АЕС відновили електропостачання після російських ударів

Електропостачання на Чорнобильській АЕС повністю відновили. Фото: МАГАТЕЕлектропостачання на Чорнобильській АЕС повністю відновили. Фото: МАГАТЕ

Енергетики повністю відновили електропостачання на всіх об’єктах Чорнобильської атомної електростанції, які залишилися без світла внаслідок російських ударів по Славутичу.

У Міністерстві енергетики повідомили, що рівень радіації на станції перебуває в межах норми та не становить загрози для населення.

Нагадаємо, що 1 жовтня після атаки російських військ по міській підстанції у Славутичі було зафіксовано повне знеструмлення. Через це на Чорнобильській АЕС стався блекаут, який тривав понад три години. Про перебої з електропостачанням тоді також заявив президент Володимир Зеленський.

