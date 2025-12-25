 Проблеми з опаленням в Херсоні

У Херсоні не можуть відновити теплопостачання: містянам роздають обігрівачі

Херсонська ТЕЦ. Фото: МОСТХерсонська ТЕЦ. Фото: МОСТ

Відновити стабільну роботу Херсонської теплоелектроцентралі наразі неможливо через постійні обстріли з боку російської армії. Після кожної атаки відремонтоване обладнання знову зазнає пошкоджень.

Про це в ефірі телеканалу «Ми — Україна» повідомив заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

За його словами, ремонтні бригади працюють безперервно, однак регулярні удари не дають змоги досягти стабільного функціонування ТЕЦ. У результаті частина житлових будинків, які мали отримувати тепло від станції, залишаються без опалення.

«Ми постійно працюємо над відновленням ТЕЦ, теплоенергетики наші, але, на жаль, поки таких гарних результатів немає, тому що тільки щось робиться — росіяни одразу обстрілюють, кожного дня обстрілюють ТЕЦ. Усе ми бачимо по зведеннях і, в принципі, по звуках тут в Херсоні. Тому, на жаль, поки ситуація з тими будинками, які повинні живитись від ТЕЦ, немає там тепла, на жаль», — зазначив Олександр Толоконніков.

Водночас міська та обласна влада шукають альтернативні шляхи теплопостачання. Частину будинків підключають до інших джерел тепла, а мешканцям осель без опалення видають теплогенератори та калорифери.

В Херсонській ОВА наголошують, що ситуація залишається складною, однак роботи з забезпечення людей теплом у зимовий період тривають.

Нагадаємо, що станом на 11 грудня без опалення залишалися близько пів тисячі багатоповерхівок — приблизно 50% міста. Через інтенсивні атаки працівники ТЕЦ нерідко змушені годинами перебувати в укриттях, через те, що дрони контролюють територію навколо станції.

3 грудня, російські війська знову обстріляли Херсонську теплоелектроцентраль. Унаслідок атаки станція була змушена повністю зупинити роботу, поранень зазнали й працівники підприємства.

