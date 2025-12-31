Замість допомоги — катування: у лікарні Житомира неповнолітню дівчину прив’язували до ліжка та били

У лікарні Житомира неповнолітню дівчину прив’язували до ліжка та били. Фото: Суспільне

У лікарні Житомира над неповнолітньою пацієнткою застосовували фізичне насильство.

Про це стало відомо після звернення 15-річного хлопця, який став свідком криків, побиття та знущань над дівчиною й повідомив про це Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами Омбудсмана, хлопець спочатку звернувся до поліції, однак жодної реакції не було. Після отримання скарги Офіс Уповноваженого направив до Житомира моніторингову групу. Під час перевірки факти насильства підтвердилися.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Працівники лікарні прив’язували неповнолітню пацієнтку до ліжка, били її по обличчю та душили подушкою. Водночас поліція повторно залишила повідомлення про можливе насильство без реагування.

Згідно з офіційними документами, фіксація дитини тривала 2 години. Однак представники Офісу Омбудсмана встановили, що насправді її застосовували майже весь час перебування дівчини у закладі, за винятком коротких перерв — фактично майже добу.

Правоохоронці прибули до медичного закладу лише після втручання Офісу Уповноваженого. Після цього було розпочато слідчі дії, зібрано докази та задокументовано обставини злочину. Відомості внесли до ЄРДР за статтею 127 Кримінального кодексу України — катування.

Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Офісу Генерального прокурора та Національної поліції з вимогою взяти досудове розслідування під контроль і надати оцінку діям правоохоронців, які не відреагували на звернення дитини щодо катування та тілесних ушкоджень.

Наразі постраждала дівчина перебуває в НДСЛ «Охматдит» у відділенні інтенсивної терапії. Вона проходить лікування та відновлюється після пережитого.

Як відомо, 3 березня Офіс Омбудсмана опублікував у себе звіт про перевірку учбових та медичних закладів Миколаївщини, у тому числі і Антонівського ліцею. Зокрема, під час перевірки моніторингова група виявила, що дітей, яких евакуювали до Антонівського мистецького ліцею на Миколаївщині, не допускають до захисних споруд, вони змушені перебувати в актовому залі, тоді як укриттями користуються виключно учні закладу.