В Одесі вже можна здати новорічну ялинку: адреси пунктів

В Одесі містяни можуть здати використані новорічні ялинки. Ілюстративне фото: МикВісті

В Одесі містяни можуть здати використані новорічні ялинки. Пункти запрацювали у всіх районах міста.

Як повідомили в пресслужбі мерії, всього відкрили 36 таких майданчиків на базі семи комунальних підприємств та однієї керуючої компанії.

КП «ЖКС «Порто-Франківський»:

просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 4;

вул. Канатна, 19-21;

вул. В. Арнаутська, 18;

просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 27;

вул. Олександра Кутузакія, 28;

вул. Десятого квітня, 2;

вул. Ніжиньска, 28;

вул. Олексія Маркевича (колиш. Князівська), 4.

КП «ЖКС «Фонтанський»:

вул. М. Арнаутська, 7;

вул. В. Арнаутська, 83;

вул. Транспортна, 8а;

просп. Лесі Українки (колиш. Гагаріна), 23/5;

вул. Педагогічна,46а;

вул. Тираспольська, 13.

КП «ЖКС «Хмельницький»:

вул. Балківська, 199;

вул. Олександра Свіща (колиш. Середня), 47;

вул. Болгарська, 16;

вул. Б. Хмельницького, 64.

КП « ЖКС « Черьомушки » :

ЖКС Черьомушки : вул. Евгена Танцюри (колиш. Генерала Петрова), 76;

вул. Космонавтов, 68;

вул. Івана та Юрія Лип, 38а.

КП «ЖКС «Вузівський»:

вул. Наукова (колиш. Шишкіна), 52/2а;

вул. Варненська, 5/2;

просп. Небесної Сотні, 4;

вул. Героїв Крут, 3.

КП «ЖКС «Чорноморський»:

просп. Небесної сотні, 83;

вул. Ак. Корольова, 63а;

просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 1в;

просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 22а.

КП «ЖКС «Пересипський»:

вул. Отамана Чепіги, 9;

вул. Трусівська (колиш. Далекосхідна), 6.

КК «КЛЕВЕР»:

вул. Ярослава Баїса (колиш. Висоцького), 20;

вул. Академіка Заболотного, 12;

вул. Марсельська, 5;

вул. Лузанівська, 67;

вул. Чорноморського козацтва, 167.

Нагадаємо, минулого року в Одесі 34 пункти з прийому ялинок працювали до 31 січня.