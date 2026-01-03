В Одесі вже можна здати новорічну ялинку: адреси пунктів
- Новини Одеси
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
23:34, 03 січня, 2026
-
В Одесі містяни можуть здати використані новорічні ялинки. Пункти запрацювали у всіх районах міста.
Як повідомили в пресслужбі мерії, всього відкрили 36 таких майданчиків на базі семи комунальних підприємств та однієї керуючої компанії.
КП «ЖКС «Порто-Франківський»:
- просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 4;
- вул. Канатна, 19-21;
- вул. В. Арнаутська, 18;
- просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 27;
- вул. Олександра Кутузакія, 28;
- вул. Десятого квітня, 2;
- вул. Ніжиньска, 28;
- вул. Олексія Маркевича (колиш. Князівська), 4.
КП «ЖКС «Фонтанський»:
- вул. М. Арнаутська, 7;
- вул. В. Арнаутська, 83;
- вул. Транспортна, 8а;
- просп. Лесі Українки (колиш. Гагаріна), 23/5;
- вул. Педагогічна,46а;
- вул. Тираспольська, 13.
КП «ЖКС «Хмельницький»:
- вул. Балківська, 199;
- вул. Олександра Свіща (колиш. Середня), 47;
- вул. Болгарська, 16;
- вул. Б. Хмельницького, 64.
- КП «ЖКС «Черьомушки»:
- вул. Евгена Танцюри (колиш. Генерала Петрова), 76;
- вул. Космонавтов, 68;
- вул. Івана та Юрія Лип, 38а.
КП «ЖКС «Вузівський»:
- вул. Наукова (колиш. Шишкіна), 52/2а;
- вул. Варненська, 5/2;
- просп. Небесної Сотні, 4;
- вул. Героїв Крут, 3.
КП «ЖКС «Чорноморський»:
- просп. Небесної сотні, 83;
- вул. Ак. Корольова, 63а;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 1в;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 22а.
КП «ЖКС «Пересипський»:
- вул. Отамана Чепіги, 9;
- вул. Трусівська (колиш. Далекосхідна), 6.
КК «КЛЕВЕР»:
- вул. Ярослава Баїса (колиш. Висоцького), 20;
- вул. Академіка Заболотного, 12;
- вул. Марсельська, 5;
- вул. Лузанівська, 67;
- вул. Чорноморського козацтва, 167.
Нагадаємо, минулого року в Одесі 34 пункти з прийому ялинок працювали до 31 січня.
Останні новини про: Одеса
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.