 Куди здати новорічну ялинку в Одесі після свят: адреси пунктів прийому

  • субота

    3 січня, 2026

  • Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі вже можна здати новорічну ялинку: адреси пунктів

В Одесі містяни можуть здати використані новорічні ялинки. Ілюстративне фото: МикВістіВ Одесі містяни можуть здати використані новорічні ялинки. Ілюстративне фото: МикВісті

В Одесі містяни можуть здати використані новорічні ялинки. Пункти запрацювали у всіх районах міста.

Як повідомили в пресслужбі мерії, всього відкрили 36 таких майданчиків на базі семи комунальних підприємств та однієї керуючої компанії.

КП «ЖКС «Порто-Франківський»:

  • просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 4;
  • вул. Канатна, 19-21;
  • вул. В. Арнаутська, 18;
  • просп. Українських Героів (колиш. Олександрівський), 27;
  • вул. Олександра Кутузакія, 28;
  • вул. Десятого квітня, 2;
  • вул. Ніжиньска, 28;
  • вул. Олексія Маркевича (колиш. Князівська), 4.

КП «ЖКС «Фонтанський»:

  • вул. М. Арнаутська, 7;
  • вул. В. Арнаутська, 83;
  • вул. Транспортна, 8а;
  • просп. Лесі Українки (колиш. Гагаріна), 23/5;
  • вул. Педагогічна,46а;
  • вул. Тираспольська, 13.

КП «ЖКС «Хмельницький»:

  • вул. Балківська, 199;
  • вул. Олександра Свіща (колиш. Середня), 47;
  • вул. Болгарська, 16;
  • вул. Б. Хмельницького, 64.
  • КП «ЖКС «Черьомушки»:
  • вул. Евгена Танцюри (колиш. Генерала Петрова), 76;
  • вул. Космонавтов, 68;
  • вул. Івана та Юрія Лип, 38а.

КП «ЖКС «Вузівський»:

  • вул. Наукова (колиш. Шишкіна), 52/2а;
  • вул. Варненська, 5/2;
  • просп. Небесної Сотні, 4;
  • вул. Героїв Крут, 3.

КП «ЖКС «Чорноморський»:

  • просп. Небесної сотні, 83;
  • вул. Ак. Корольова, 63а;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 1в;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (колиш. Ак. Глушка), 22а.

КП «ЖКС «Пересипський»:

  • вул. Отамана Чепіги, 9;
  • вул. Трусівська (колиш. Далекосхідна), 6.

КК «КЛЕВЕР»:

  • вул. Ярослава Баїса (колиш. Висоцького), 20;
  • вул. Академіка Заболотного, 12;
  • вул. Марсельська, 5;
  • вул. Лузанівська, 67;
  • вул. Чорноморського козацтва, 167.

Нагадаємо, минулого року в Одесі 34 пункти з прийому ялинок працювали до 31 січня.

Останні новини про: Одеса

Росія обстріляла енергетику на Одещині: на критичних підприємствах міста перебої світла
У Одесі залишили під арештом керівницю підприємства, через недбалість якої в Чорне море витекли тонни мазуту
Підготовка до НМТ у Миколаєві та Одесі: у яких вишах можна пройти «нульовий курс»
Реклама
Читайте також:
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Підготовка до НМТ у Миколаєві та Одесі: у яких вишах можна пройти «нульовий курс»
У Одесі залишили під арештом керівницю підприємства, через недбалість якої в Чорне море витекли тонни мазуту
Росія обстріляла енергетику на Одещині: на критичних підприємствах міста перебої світла

США керуватимуть Венесуелою, поки не відбудеться безпечний перехід влади

На Миколаївщині прогнозують мокрий сніг, морози та ожеледицю

4 години тому

Понад 5 тисяч абонентів Миколаївського району тимчасово матимуть світло за графіком 6/3

Головне сьогодні