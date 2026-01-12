 У Миколаєві оприлюднили графік підвозу води для Соляних і Північного на 13 січня



Підвіз води тролейбусами: графік для жителів Соляних і Північного на 13 січня

У Миколаєві оприлюднили графік підвозу води для Соляних і Північного на 13 січня. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві оприлюднили графік підвозу води для Соляних і Північного на 13 січня. Фото: Миколаївська міська рада

Через аварію на дюкері мешканці двох мікрорайонів Миколаєва тимчасово залишилися без стабільного водопостачання. Для забезпечення людей водою місто залучило спеціальні тролейбуси.

Графік підвозу води на 13 січня:

  • «Гвардійська» — очищена вода: 07:00
  • «Шкільна» — очищена вода: 09:00
  • «Гвардійська» — очищена вода: 14:30
  • «Ательє» — технічна вода: 14:30
  • «Ательє» — очищена вода: 16:30
  • «Гвардійська» — технічна вода: 16:30

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що спецтролейбуси працюватимуть до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт.

У зв’язку з цим тимчасово призупинено обслуговування інших точок роздачі води, які раніше обслуговував тролейбус. Міська влада просить поставитися до цього з розумінням.

За його словами, також можливі коригування графіка через погодинні відключення електроенергії. Про всі зміни обіцяють повідомляти оперативно.

Нагадаємо, що у «Миколаївводоканалі» уточнили, що строки експлуатації дюкеру вже завершилися, тому мова йде не про простий ремонт. За попередньою оцінкою, необхідна заміна близько 190 метрів труби діаметром 350 міліметрів по дну річки. Терміни ліквідації аварії наразі не визначені.

Миколаївці набрали понад 106 мільйонів літрів питної води у 2025 році
«Йдуть згідно графіка», — у водоканалі кажуть, що нові очисні для Миколаєва повноцінно запрацюють у березні
У Миколаєві тролейбуси розвозитимуть воду мешканцям Соляних та Північного через аварію на дюкері
