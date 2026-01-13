Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

У Миколаєві проблеми з водою через аварію. Ілюстративне фото: МикВісті

У вівторок, 13 січня, деякі вулиці у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Так до орієнтовно до 20:00 триватимуть ремонтні роботи на проспекті Богоявленському, 320.

Для виконання ремонтних робіт на вулиці І. Бедзая, 205, 207, 209 припинили водопостачання за такими адресами:

по вулиці Пограничній від вулиці О. Клепікова (Логовенка) до проспекту Богоявленського;

по вулиці 9 Слобідській від вулиці І. Бедзая до вулиці Ковальської.

Нагадаємо, ремонт дюкера, через аварію на якому без водопостачання залишилися мікрорайони Соляні, Північний та Тернівка Соляні триватиме до 18 січня і коштуватиме близько 46,9 мільйона гривень.