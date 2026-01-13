 Відключення води 13 січня у Миколаєві: адреси

    13 січня, 2026

    Миколаїв

  • 13 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -5.8° Ясне небо

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

У Миколаєві проблеми з водою через аварію. Ілюстративне фото: МикВістіУ Миколаєві проблеми з водою через аварію. Ілюстративне фото: МикВісті

У вівторок, 13 січня, деякі вулиці у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Так до орієнтовно до 20:00 триватимуть ремонтні роботи на проспекті Богоявленському, 320.

Для виконання ремонтних робіт на вулиці І. Бедзая, 205, 207, 209 припинили водопостачання за такими адресами:

  • по вулиці Пограничній від вулиці О. Клепікова (Логовенка) до проспекту Богоявленського;
  • по вулиці 9 Слобідській від вулиці І. Бедзая до вулиці Ковальської.

Нагадаємо, ремонт дюкера, через аварію на якому без водопостачання залишилися мікрорайони Соляні, Північний та Тернівка Соляні триватиме до 18 січня і коштуватиме близько 46,9 мільйона гривень.

