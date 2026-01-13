Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси
У вівторок, 13 січня, деякі вулиці у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Так до орієнтовно до 20:00 триватимуть ремонтні роботи на проспекті Богоявленському, 320.
Для виконання ремонтних робіт на вулиці І. Бедзая, 205, 207, 209 припинили водопостачання за такими адресами:
- по вулиці Пограничній від вулиці О. Клепікова (Логовенка) до проспекту Богоявленського;
- по вулиці 9 Слобідській від вулиці І. Бедзая до вулиці Ковальської.
Нагадаємо, ремонт дюкера, через аварію на якому без водопостачання залишилися мікрорайони Соляні, Північний та Тернівка Соляні триватиме до 18 січня і коштуватиме близько 46,9 мільйона гривень.
