В Україні у 2025 році зросла кількість жертв серед цивільних, — ООН
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
20:11, 13 січня, 2026
-
У 2025 році кількість загиблих і поранених серед цивільного населення в Україні стала найвищою з 2022 року.
Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини.
За даними ООН, протягом року загинули 2 тисячі 514 цивільних, ще 12 тисяч 142 людини отримали поранення. Це на 31% більше, ніж у 2024 році, і на 70% більше, ніж у 2023-му.
Найбільше постраждали прифронтові райони, де сталося 63% усіх цивільних втрат. Люди віком від 60 років становили понад 45% загиблих у цих зонах.
ООН також зафіксувала різке зростання кількості жертв від ударів FPV-дронів. У порівнянні з 2024 роком кількість загиблих зросла на 120%: 577 людей загинули, понад три тисячі отримали поранення.
Суттєво зросли й втрати від далекобійної зброї — ракет і баражуючих боєприпасів. Вони спричинили понад третину всіх цивільних жертв у 2025 році: 682 загиблих та понад 4,4 тисячі поранених, що на 65% більше, ніж торік.
Окрему серйозну загрозу ООН називає відновлення масштабних атак по енергетичній інфраструктурі. Тривалі відключення світла, води й опалення, особливо під час морозів, значно погіршили гуманітарну ситуацію та поставили під загрозу найуразливіші групи населення навіть далеко від лінії фронту.
Нагадаємо, що у 2024 році в зонах збройних конфліктів зафіксували понад 40 тисяч порушень прав дитини — це найвищий показник за всю історію спостережень, які ООН веде з 1996 року.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.