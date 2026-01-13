 У 2025 році в Україні зафіксували найбільшу кількість цивільних жертв з початку повномасштабної війни, — ООН

В Україні у 2025 році зросла кількість жертв серед цивільних, — ООН

В Україні у 2025 році рекордно зросла кількість жертв серед цивільних.

У 2025 році кількість загиблих і поранених серед цивільного населення в Україні стала найвищою з 2022 року.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини.

За даними ООН, протягом року загинули 2 тисячі 514 цивільних, ще 12 тисяч 142 людини отримали поранення. Це на 31% більше, ніж у 2024 році, і на 70% більше, ніж у 2023-му.

Найбільше постраждали прифронтові райони, де сталося 63% усіх цивільних втрат. Люди віком від 60 років становили понад 45% загиблих у цих зонах.

ООН також зафіксувала різке зростання кількості жертв від ударів FPV-дронів. У порівнянні з 2024 роком кількість загиблих зросла на 120%: 577 людей загинули, понад три тисячі отримали поранення.

Суттєво зросли й втрати від далекобійної зброї — ракет і баражуючих боєприпасів. Вони спричинили понад третину всіх цивільних жертв у 2025 році: 682 загиблих та понад 4,4 тисячі поранених, що на 65% більше, ніж торік.

Окрему серйозну загрозу ООН називає відновлення масштабних атак по енергетичній інфраструктурі. Тривалі відключення світла, води й опалення, особливо під час морозів, значно погіршили гуманітарну ситуацію та поставили під загрозу найуразливіші групи населення навіть далеко від лінії фронту.

Нагадаємо, що у 2024 році в зонах збройних конфліктів зафіксували понад 40 тисяч порушень прав дитини — це найвищий показник за всю історію спостережень, які ООН веде з 1996 року.

