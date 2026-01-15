Справу мера Первомайська з приховання в декларації понад ₴5 млн передали до суду

Мера Первомайська викрили на недостовірному декларуванні. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Справу мера Первомайська щодо декларування недостовірної інформації на понад 5,3 мільйона гривень передали до суду.

Як повідомили в обласній прокуратурі, посадовцю інкримінують порушення за статтею про внесення неправдивих даних до декларації.

За даними слідства, у декларації за 2023 рік мер умисно не вказав частину майна та фінансових зобов’язань своєї дружини. Зокрема, йдеться про вартість нерухомості, грошові активи та інші фінансові зобов’язання на загальну суму понад 5,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, що 22 жовтня мер отримав від Державного бюро розслідувань підозру у декларуванні недостовірної інформації. «МикВісті» зʼясували у Миколаївській обласній прокуратурі, що під час судового засідання з обрання запобіжного заходу прокуратура просила визначити Олегові Демченку заставу у розмірі 60 тисяч гривень, що є максимумом за інкримінованою йому статтею.

Справу розгляд Інгульський районний суд Миколаєва. 29 жовтня суддя Дмитро Губницький відмовив прокуратурі у задоволенні клопотанні і поклав на підозрюваного обовʼязок зʼявлятись за першою вимогою. Крім того, суд відмовив і у відстороненні міського голови від роботи.

Разом з тим у листопаді минулого року міський голова Первомайська Олег Демченко після вручення підозри відвідав міжнародну конференцію ReBuild Ukraine у Варшаві.

Зарплата мера Первомайська

У лютому 2023 року на сесії Первомайської міської ради більшістю голосів підтримала збільшення розміру премій міському голові Олегу Демченку, обраному від «Опозиційного блоку». Тепер він отримуватиме зарплату у розмірі понад чотирьох окладів.

Після цього рішення народний депутат Максим Дирдін закликав однопартійця з міської ради Алі Алієва, який проголосував за підвищення зарплатні меру, скласти мандат. А також направив депутатське звернення на ім’я Первомайського міського голови Олега Демченка щодо скликання сесії та відміни рішення щодо збільшення зарплати меру.

В свою чергу мер Олег Демченко не став відмовлятися від підвищення. Він розповів, скільки буде отримувати та пообіцяв щомісяця перераховувати по 25 тисяч гривень пораненим бійцям.

Після народний депутат Максим Дирдін повідомив, що отримав відповідь від Олега Демченка. Він впевнений, що мер Первомайська не хоче відмовлятися від високої зарплатні, бо заробляє собі на пенсію.

У 2023 році Олег Демченко отримав 1,7 мільйона гривень заробітної плати на посаді міського голови Первомайська, у середньому це 146,8 тисячі гривень на місяць.

Водночас головна редакторка видання «Гард.City» Галина Давидова поскаржилася на роботу пресслужби Первомайської міської ради, зазначивши, що вона не сприяє роботі журналістів. А блогер та адміністратор місцевого телеграм-каналу «Первомайськ Сіті» Дмитро Іваницький заявив, що міський голова Первомайська Олег Демченко погрожував йому фізичною розправою.