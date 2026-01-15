Миколаївці заборгували понад ₴320 млн за опалення у 2025 році

Одна із котелень «Миколаївоблтеплоенерго». Ілюстраційне фото: МикВісті

Станом на 01 січня 2026 року заборгованість споживачів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за послуги теплопостачання становить 323,1 мільйон гривень.

Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Підприємство проводить системну роботу з боржниками. Вона включає досудові та судові процедури: інформування споживачів про борги, укладення договорів реструктуризації, судові позови та примусове стягнення через Державну виконавчу службу.

За даними підприємства, кількість отриманих судових рішень становить:

у грудні — 98 рішень на загальну суму 1 487 307,46 гривнь;

за 2025 рік — 1 964 рішення на суму 31 346 814,07 гривнь.

Суми боргу, стягнені примусово Державною виконавчою службою:

у грудні — 988 421,29 гривнь;

за 2025 рік — 11 339 711,79 гривень.

«Вкотре звертаємося до споживачів, які мають заборгованість: вживайте заходів щодо її погашення або укладайте договір реструктуризації», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив інвестиційну програму комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» на 2026 рік.