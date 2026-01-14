Виконком затвердив інвестиційну програму облтеплоенерго на ₴27 мільйонів

Виконком затвердив інвестиційну програму Миколаївоблтеплоенерго. Архівне фото МикВісті

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив інвестиційну програму комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» на 2026 рік.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні у вівторок, 14 січня.

Як повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов, програма передбачає продовження модернізації теплової інфраструктури міста.

«Загалом мова йде про два основні напрями. У межах попередньої інвестиційної програми «Миколаївоблтеплоенерго» закупило котельню, і в рамках нової програми необхідно забезпечити її монтаж. Другий напрям — це продовження заміни мереж теплопостачання на іншій ділянці по вулиці Дніпровській», — зазначив він.

За словами посадовця, загальна вартість робіт оцінюється у 27 мільйонів гривень. Із них майже 18 мільйонів гривень планують спрямувати на переобладнання котельні, зокрема монтаж нового котла та демонтаж старого обладнання. Ще понад 9 мільйонів гривень передбачено на реконструкцію теплових мереж.

Раніше повідомлялося, що з 2026 року тариф на теплову енергію для населення Миколаєва покриватиме близько 40% собівартості. Через це із міського бюджету необхідно додатково виділити 96 мільйонів гривень.

Міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що місто не може скоротити частину видатків на енергопостачання, оскільки сума компенсації різниці між тарифом на теплову енергію та її виробництвом визначається Бюджетним кодексом і становить 4% від ПДФО. За його словами, наступного року ці кошти мають розподілятися між електрогенераційними та теплогенераційними підприємствами, такими як комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», Миколаївська ТЕЦ і «Зоря»-«Машпроект».

Нагадаємо, на початку грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет на наступний рік, закріпивши норму про те, що в місцевих бюджетах залишатиметься 64% податку на доходи фізичних осіб. Водночас фактично громади отримають лише 60% ПДФО, адже додаткові 4% Рада зобов’язала спрямовувати виключно на погашення заборгованості з різниці в тарифах та розрахунки за енергоносії.

Як повідомила під час засідання парламенту голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, така модель має допомогти громадам стримати зростання тарифів на комунальні послуги для населення, однак зменшує обсяг вільних ресурсів, якими вони можуть розпоряджатися.

Як з‘ясували «МикВісті», до 2021 року міста також отримували лише 60% від податку на доходи фізичних осіб, однак тоді було ухвалене рішення про те, що усі органи місцевого самоврядування отримають додатково 4%, які будуть спрямовані на покриття різниці в тарифах за енергоносії, щоб не піднімати тарифи за тепло для населення. Для Миколаєва – це два підприємства: комунальне «Миколаївоблтеплоенерго» та державна ТЕЦ. Хоч таке рішення формально і не було закріплене законодавчо, проте Миколаїв у 2022 році виконав свої зобов‘язання, розказав нам директор облтеплоенерго Микола Логвінов. З 1 липня 2022 року держава взяла на себе зобов‘язання по компенсації за різницю в тарифах, проте не виконала їх. При цьому, 64% ПДФО залишились на місцях.

Станом на грудень 2025 року борг держави перед комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго» склав 1 мільярд 195 мільйонів гривень. Ці кошти мали виплатити підприємству за різницю між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.