Це гастролери з Одеси та «політики з інвалідністю», — Сєнкевич про місцевих лідерів «Батьківщини»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич прокоментував активну політичну діяльність лідерів місцевої організації партії «Батьківщина». Він назвав їх політиками з інвалідністю.

Про це міський голова сказав у контексті питання щодо підготовки до ймовірних виборів під час своєї річної пресконференції, пишуть «МикВісті».

Мер вкотре нагадав, що не думає про політичну конкуренцію, коли тривають активні бойові дії. Однак попри те, що ніхто про це не ставив питання, мер сам звернув увагу на те, що у Миколаєві відкрився офіс партії «Батьківщина», лідери якої у своїх соцмережах активно критикують діяльність мера та його команди.

Олександр Сєнкевич спілкуєтсья з Юлією Тимошенко у Миколаєві, квітень 2022 року. Фото: архів МикВісті

— Президент Володимир Зеленський сказав: у нас одна партія — це Україна. Ми бачимо, що деякі політичні організації відкривають тут свої офіси і починають критикувати, заходять в контакт-центра і беруть звідти фотки. Дерево упало на машину — куди дивиться міська влада, до яких пір це буде продовжуватись, десь тече вода... Ми це все розуміємо, бачимо, — сказав Олександр Сєнкевич.

За словами міського голови, місцевою партією займаються не миколаївські активісти чи політики, а невідомі йому жителі Одеси.

— Що цікаво, їм продають франшизу чи віддають, щоб вони фінансували, вони навіть не жителі Миколаєва. Власне нещодавно відкрився офіс політичної партії, очолюють її одесити. Вони себе там не знайшли, прийшли у Миколаїв, розповідати, як нам правильно жити. І таких людей зʼявиться ще велика кількість. Сьогодні я раджу їм всім…, — зупинився мер, намагаючись підібрати характеристику. — Гастролерам!, — вигукнув із зали директор комунального телеканалу Віталій Мехеда. — Гастролерам, варягам, політикам з інвалідністю, не фізичною, а з політичною, щоб вони займались питанням допомоги містянам. Взяли організували транспорт, поїхали розвозити воду жителям мікрорайонів, які постраждали у аварії з дюкером. Невідомо, коли закінчиться війна, на чому вона зупиниться. Хто буде балотуватись, які будуть вибори, в яких умовах вони будуть проходити? Сьогодні лише недалека людина буде займатись розкруткою політичних партій. Незрозумілий ні політичний ландшафт, нічого. Люди у стані війни, великі активні політичні діячі на фронті, зі зброєю в руках. В жодні політичні рухи з якимись новозʼявленими людьми не збираюсь вступати в діалог. Є реальні проблеми, ми їх маємо вирішувати, — заявив міський голова.

З активного ведення Facebook-сторінок зрозуміло, що мова йде про трьох представників миколаївської «Батьківщини» — Олега Лівенцева, Ігора Гончарова та Дмитра Шолопка. Майже щойдня на їх сторінках зʼявляються пости із критикою дій міської влади чи некомпетентністю комунальних служб, а також підтримкою заяв лідерки фракції Юлії Тимошенко. Як показує тенденція на їх сторінках, зазвичай вони підхоплюють гучні теми саме із медіа і коментують їх дописами чи записують відео.

Лідери організації разом з головою фракції «Батьківщина» Юлією Тимошенко. Фото взяте з їх Facebook-сторінок

Зокрема під час скандалу із запровадженням кейтерингового харчування у школах Миколаєва один із представників партії та помічник народного депутату Олег Лівенцев звернувся до правоохоронних органів.

Лівенцев звернувся до поліції у перший день скандалу, а надалі звітував на своїй сторінці щодо перебігу дій правоохоронців. Скриншот з персональної сторінки

А днями він розповів, що міський голова заблокував його сторінку, ймовірно через те, що той майже кожного разу відмічав офіційну сторінку мера. Дії Олександра Сєнкевича він назвав рівнем дитячого садка.

— Ваші прихвостні біжать один перед одним, кажуть, що ми нічого не можемо змінити у цьому місті, нас ніхто не знає, моніторять реєстри, пишуть якісь образи. А тут ображаєтесь ви… Чомусь блокуєте, — каже в одному зі своїх крайніх відео Олег Лівенцев.

У кінці грудня, коли випав сніг, інший представник партії Ігор Гончаров показово взявся за прибирання території біля входу у будівлю міської ради. У процесі прибирання у нього в руках навіть зламалась пластикова мітла.

— Вони самі не справляються, їм треба допомагати. Щоб люди не впали. Звертайтесь до нас, якщо що, прийдемо, допоможемо, — зіронізував він.

Ігор Гончаров вийшов прибрати територію міської ради від снігу. Скриншот з його персональної сторінки

Мерові від них надсилались навіть подарунки до новорічних свят. Так, на своїй сторінці ще один представник Дмитро Шолопко, який дуже часто критикує ситуацію з безладом в Інгульскому районі та особисто голову Ганну Ременнікову, вирішив надіслати книгу, назву якої мали вгадати його підписники по обгортці.

Книгу «Мудакам тут не місце. Як вижити в офісних джунглях» Олександру Сєнкевичу передали доставкою прямо до міської ради. Однак, чи отримав він її — невідомо.

Меру відправили книгу «Мудакам тут не місце». Скриншот з персональної сторінки

Але найкреативнішим до критики влади підійшов представник партії Павло Демо. На своїх сторінках він постить пісні у бардівському стилі, починаючи зі звернення до посадовців «Ваше благородие».

В останньому відео він записував пісню на фоні Інгульської адміністрації, звертаючись до Ганни Ременнікової:

«Ваше благородие, голова району,

Ви впритул наблизились вже до мільйону.

Поки мер Сєнкевич скромно каву пʼє,

Хтось «Проссекко 8» вже в бокали лʼє».

Павло Демо заспівав на фоні Інгульської районної адміністрації. Скриншот з персональної сторінки

Загалом у соцмережах вони також намагаються активно розповідати і просувати зміни, як-от покращення послуг і роботи ЦНАП, відвідувати заходи за участі міського голови і навіть судових процесів відносно фігурантів справи про невдалий шкільний кейтеринг.

