 «Укрзалізниця», «Нафтогаз» та «Укроборонпром» перейдуть на імпортну електроенергію

«Укрзалізниця», «Нафтогаз» та «Укроборонпром» перейдуть на імпортну електроенергію

Енергетика. Архівне фото: МикВістіЕнергетика. Архівне фото: МикВісті

Державні компанії, зокрема акціонерне товариство «Українська залізниця» та національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії на період осінньо-зимового сезону 2025–2026 років.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

«Акціонерному товариству «Українська залізниця», національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» та акціонерному товариству «Українська оборонна промисловість» необхідно терміново забезпечити закупівлю електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025–2026 років в обсязі не менше 50 відсотків від загального споживання», — йдеться у рішенні уряду від 15 січня.

Нагадаємо, Уряд України допускає можливість послаблення комендантської години на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в електроенергетиці. Перелік населених пунктів, у яких діятимуть такі пом’якшення, визначатимуть окремо.

Напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайної ситуації в енергетичному секторі України, під час якої окрему увагу приділили становищу в Києві.

0
