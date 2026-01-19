 У Миколаєві через кригу на річці загинув лебідь

  • вівторок

    20 січня, 2026

  • -7.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 20 січня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • -7.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Рятували з криги: у Миколаєві на Південному Бузі загинув лебідь

У Миколаєві на Південному Бузі через кригу загинув лебідь. Ілюстративне фото: Владислав ЧайкаУ Миколаєві на Південному Бузі через кригу загинув лебідь. Ілюстративне фото: Владислав Чайка

У Миколаєві рятувальники намагалися врятувати лебедя, який опинився в кризі на річці Південний Буг і не міг самостійно вибратися.

Як зазначили в пресслужбі мерії, про інцидент повідомили небайдужі мешканці.

Для порятунку птаха застосували рятувальну дошку та альпіністські мотузки. Лебедя вдалося дістати з криги, однак, попри всі зусилля, врятувати його життя не вдалося.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Під час обстеження акваторії рятувальники також помітили на відстані близько 120 метрів від берега зграю — приблизно 50–60 птахів. Коли фахівці наблизилися, птахи злетіли та самостійно залишила небезпечну ділянку. Це підтвердило, що їхньому життю нічого не загрожувало.

Загалом рятувальники обстежили близько 2,9 кілометра акваторії завширшки до 100 метрів. Інших тварин, які потребували допомоги або перебували в небезпечному стані, не було.

У міській раді нагадують, що частина водоплавних птахів залишається на водоймах узимку, однак за складних погодних умов вони можуть опинитися в небезпеці. Мешканців закликають не бути байдужими та в разі подібних ситуацій повідомляти відповідні служби через «Колцентр 1588» за телефоном (0512) 751-588.

Раніше повідомлялось, що до Національного природного парку «Тузлівські лимани» прилетіли рідкісні птахи — чоботарі, які постраждали через повномасштабне вторгнення РФ.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві підрядники кронували дерева та завдали збитків майже ₴60 тисяч
«Наше завдання змінити», — Кім хоче зробити Миколаїв охайним, як Харків
Браконьєр, який ловив рибу на Бузькому лимані, має сплатити понад ₴1 млн збитків
Реклама
Читайте також:
новини
Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

Ірина Олехнович
новини
Під час відключень світла у Миколаєві замерзає вода у точках роздачі: у мерії радять користуватися пунктами облтепло

Аліна Квітко
новини
«Ціна зупинки буде важкою», — Кім прогнозує припинення війни в Україні та чекає приїзду інвесторів цього року

Альона Коханчук
новини
«Кирило Олексійович та Міша — ключові люди», — Кім вважає, що нові призначення посилили президента

Анна Гакман
новини
У Центральному районі Миколаєва шукають підрядника для прибирання вулиць

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Браконьєр, який ловив рибу на Бузькому лимані, має сплатити понад ₴1 млн збитків
«Наше завдання змінити», — Кім хоче зробити Миколаїв охайним, як Харків
У Миколаєві підрядники кронували дерева та завдали збитків майже ₴60 тисяч

Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

«Ціна буде важкою», — Кім прогнозує припинення війни та чекає приїзду інвесторів цього року

7 годин тому

Понад 14 годин без світла: графіки відключень на Миколаївщині 20 січня

Головне сьогодні