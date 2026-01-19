Рятували з криги: у Миколаєві на Південному Бузі загинув лебідь

У Миколаєві на Південному Бузі через кригу загинув лебідь. Ілюстративне фото: Владислав Чайка

У Миколаєві рятувальники намагалися врятувати лебедя, який опинився в кризі на річці Південний Буг і не міг самостійно вибратися.

Як зазначили в пресслужбі мерії, про інцидент повідомили небайдужі мешканці.

Для порятунку птаха застосували рятувальну дошку та альпіністські мотузки. Лебедя вдалося дістати з криги, однак, попри всі зусилля, врятувати його життя не вдалося.

Під час обстеження акваторії рятувальники також помітили на відстані близько 120 метрів від берега зграю — приблизно 50–60 птахів. Коли фахівці наблизилися, птахи злетіли та самостійно залишила небезпечну ділянку. Це підтвердило, що їхньому життю нічого не загрожувало.

Загалом рятувальники обстежили близько 2,9 кілометра акваторії завширшки до 100 метрів. Інших тварин, які потребували допомоги або перебували в небезпечному стані, не було.

У міській раді нагадують, що частина водоплавних птахів залишається на водоймах узимку, однак за складних погодних умов вони можуть опинитися в небезпеці. Мешканців закликають не бути байдужими та в разі подібних ситуацій повідомляти відповідні служби через «Колцентр 1588» за телефоном (0512) 751-588.

Раніше повідомлялось, що до Національного природного парку «Тузлівські лимани» прилетіли рідкісні птахи — чоботарі, які постраждали через повномасштабне вторгнення РФ.