В Одесі через мороз холодно в класах: частину школярів перевели на дистанційне навчання

В Одесі частину шкіл перевели на дистанційне та змішане навчання через морози. Ілюстративне фото: МикВісті

Через мороз у деяких школах Одеси холодно в класах, тому частину школярів тимчасово перевели на дистанційне або змішане навчання.

Про це відзвітував начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у випадках, коли в школах не вдається дотриматися встановлених температурних норм, учнів переводять на дистанційне або змішане навчання. Відповідні рішення ухвалюють керівники конкретних навчальних закладів з урахуванням реальної ситуації.

Станом на сьогодні в місті:

23 школи працюють у дистанційному форматі;

28 закладів перейшли на змішане навчання;

69 шкіл продовжують освітній процес у звичайному режимі.

У міській владі запевняють, що ситуація з температурою у школах перебуває на постійному контролі, а рішення про формат навчання коригуватимуть залежно від погодних умов.

Раніше повідомлялось, що через наслідки надзвичайної ситуації в енергетиці уряд дозволив тимчасово припиняти очне навчання в закладах освіти.