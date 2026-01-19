В Одесі через мороз холодно в класах: частину школярів перевели на дистанційне навчання
Через мороз у деяких школах Одеси холодно в класах, тому частину школярів тимчасово перевели на дистанційне або змішане навчання.
Про це відзвітував начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, у випадках, коли в школах не вдається дотриматися встановлених температурних норм, учнів переводять на дистанційне або змішане навчання. Відповідні рішення ухвалюють керівники конкретних навчальних закладів з урахуванням реальної ситуації.
Станом на сьогодні в місті:
- 23 школи працюють у дистанційному форматі;
- 28 закладів перейшли на змішане навчання;
- 69 шкіл продовжують освітній процес у звичайному режимі.
У міській владі запевняють, що ситуація з температурою у школах перебуває на постійному контролі, а рішення про формат навчання коригуватимуть залежно від погодних умов.
Раніше повідомлялось, що через наслідки надзвичайної ситуації в енергетиці уряд дозволив тимчасово припиняти очне навчання в закладах освіти.
