 Через морози та відключення світла у Первомайську на тиждень закрили школи

  • понеділок

    19 січня, 2026

  • -7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Первомайську через морози та відключення світла на тиждень закрили школи

У Первомайську через морози та відключення світла на тиждень закрили школи. Ілюстративне фото: МикВістіУ Первомайську через морози та відключення світла на тиждень закрили школи. Ілюстративне фото: МикВісті

У Первомайську Миколаївської області через мороз та перебої зі світлом на тиждень призупиняють навчання у школах. Дитячі садки працюватимуть у черговому режимі.

Як повідомив у мерії, відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що причиною скликання комісії стали негода та тривала відсутність електроенергії в місті.

За результатами засідання вирішили, що учні тимчасово не відвідуватимуть школи, а пропущені заняття відпрацюють після стабілізації ситуації. Водночас у закладах дошкільної освіти організують чергові групи, щоб забезпечити можливість догляду за дітьми для працюючих батьків.

Раніше повідомлялось, що через мороз у деяких школах Одеси холодно в класах, тому частину школярів тимчасово перевели на дистанційне або змішане навчання.

Останні новини про: Миколаївщина

Народжуваність на Миколаївщині впала майже вдвічі з початку повномасштабної війни
Понад 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 20 січня
Спортсмени Миколаївщини здобули шість нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби
Реклама
Читайте також:
новини
Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

Ірина Олехнович
новини
Під час відключень світла у Миколаєві замерзає вода у точках роздачі: у мерії радять користуватися пунктами облтепло

Аліна Квітко
новини
«Ціна зупинки буде важкою», — Кім прогнозує припинення війни в Україні та чекає приїзду інвесторів цього року

Альона Коханчук
новини
«Кирило Олексійович та Міша — ключові люди», — Кім вважає, що нові призначення посилили президента

Анна Гакман
новини
У Центральному районі Миколаєва шукають підрядника для прибирання вулиць

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Спортсмени Миколаївщини здобули шість нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби
Понад 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 20 січня
Народжуваність на Миколаївщині впала майже вдвічі з початку повномасштабної війни

Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

«Ціна буде важкою», — Кім прогнозує припинення війни та чекає приїзду інвесторів цього року

4 години тому

Понад 14 годин без світла: графіки відключень на Миколаївщині 20 січня

Світлана Іванченко

Головне сьогодні