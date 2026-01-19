У Первомайську через морози та відключення світла на тиждень закрили школи. Ілюстративне фото: МикВісті

У Первомайську Миколаївської області через мороз та перебої зі світлом на тиждень призупиняють навчання у школах. Дитячі садки працюватимуть у черговому режимі.

Як повідомив у мерії, відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що причиною скликання комісії стали негода та тривала відсутність електроенергії в місті.

За результатами засідання вирішили, що учні тимчасово не відвідуватимуть школи, а пропущені заняття відпрацюють після стабілізації ситуації. Водночас у закладах дошкільної освіти організують чергові групи, щоб забезпечити можливість догляду за дітьми для працюючих батьків.

Раніше повідомлялось, що через мороз у деяких школах Одеси холодно в класах, тому частину школярів тимчасово перевели на дистанційне або змішане навчання.