Французька компанія Renault виготовлятиме дрони для України, — медіа

Безпілотник виробництва компанії-партнера. Фото: Renault Turgis GaillardБезпілотник виробництва компанії-партнера Renault. Фото: Turgis Gaillard

Французька автомобільна компанія Renault уклала угоду, щоб виробляти безпілотники для України в спільно з оборонною компанією Turgis Gaillard.

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, компанії не розголошують ані вартість контракту, ані кількість дронів, які планують виготовити.

Директор Renault Фабріс Камболів 20 січня в коментарі телеканалу BFM Business заявив, що до компанії звернулися завдяки її виробничому досвіду та інженерним можливостям. За його словами, проєкт реалізується під координацією Міністерства оборони Франції, а участь Renault відбувається на запит держави.

Також зазначається, що контракт уклали після того, як у червні уряд Франції закликав автомобільні та оборонні компанії долучитися до створення виробничих ліній для безпілотників. Раніше Renault вже мала досвід виробництва військової техніки — зокрема танків, які використовувалися під час Першої та Другої світових воєн.

У компанії не уточнили, чи планують використовувати дрони для наступальних, оборонних чи розвідувальних операцій. Також автовиробник ще не повідомив, на яких заводах відбуватиметься виробництво дронів.

Оборонна компанія Turgis Gaillard відома, зокрема, розробкою безпілотників AAROK, здатних перевозити майже три тонни вантажу. Як зазначає Financial Times, ініціатива зі створення дронів з’явилася на тлі зростання оборонних замовлень у Європі та складнощів автомобільної галузі, пов’язаних із переходом на електромобілі й посиленням конкуренції з боку Китаю.

Нагадаємо, раніше в Renault повідомляли, що розглядають можливість створення в Україні заводу з виробництва безпілотників. Компанія має намір реалізувати цей проєкт у співпраці з французьким підприємством, що спеціалізується на оборонній промисловості.

