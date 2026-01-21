У Миколаєві оновили перелік адрес пунктів безкоштовної очищеної води

Точка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві оновили перелік локацій, де жителі можуть отримати безоплатну очищену воду. Зміни пов’язані з коригуванням графіків погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Інгульський район:

вул. Миколаївська, 34-б;

вул. Миколаївська, 5-а;

вул. Китобоїв, 7-а;

вул. Передова, 69-к;

вул. Дмитра Яворницького, 2-в;

вул. Херсонське шосе, 40-к;

вул. Листопадова, 1-к;

пров. Полярний, 2-к;

вул. Казарського, 2-к.

Заводський район:

вул. Біла, 71;

вул. Курортна, 11-а;

вул. Генерала Олекси Алмазова, 51-а;

вул. Генерала Олекси Алмазова, 20-а;

пров. Транспортний, 6/2;

вул. Дачна, 7-б.

Корабельний район:

просп. Корабелів, 2-а;

просп. Корабелів, 10;

вул. Медиків, 8-к;

вул. Океанівська, 58-в;

вул. Самойловича, 30-д;

вул. Рибна, 1-і;

вул. Вільна, 38-к;

просп. Богоявленський, 325/4;

вул. Дунайської флотилії, 5-а;

вул. Янтарна, 67-в.

Центральний район:

просп. Героїв України, 21-к;

просп. Героїв України, 91-к;

вул. Малко-Тирнівська, 1-а;

вул. 2-га Екіпажна, 4-і;

вул. Безіменна, 91-в;

вул. 6-та Слобідська, 45;

вул. Колодязна, 10-в;

вул. Колодязна, 15-в;

вул. Корабелів, 14.

У підприємстві зазначають, що всі точки видачі безкоштовної очищеної води на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» працюють, однак їхня робота залежить від наявності електроенергії та може змінюватися відповідно до графіків погодинних відключень. Містян просять стежити за оновленнями.

Контакти для звернень:

Гаряча лінія: 050 421 49 58;

Графік роботи:

Пн–Чт — 08:00–17:00, Пт — 08:00–16:00

(обідня перерва: 12:00–12:45)

Аварійно-диспетчерська служба:

(0512) 44 25 77;

067 821 85 89;

095 822 11 66 (цілодобово).

Нагадаємо, у Миколаєві через морози та відключення електроенергії виникли проблеми з роботою точок видачі води — крани замерзають, і люди не можуть набрати воду. Найстабільніше зараз працюють пункти, які встановлені «Миколаївоблтеплоенерго».

