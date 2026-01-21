У Хмельницькому люди вийшли на протест через тривалі відключення електроенергії. Фото: Суспільне. Хмельницький

У Хмельницькому з ранку 21 січня люди вийшли на акції протесту через довготривалі відключення електроенергії. Місцеві жителі перекривають рух транспорту та збираються довкола місцевої обласної військової адміністрації.

Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне Хмельницький».

Зранку АТ «Хмельницькобленерго» оприлюднило оновлений графік погодинних відключень, за яким світло в окремих районах області вимикатимуть на 16–18 годин на добу. У компанії зазначили, що ці обмеження пов’язані з масованими атаками РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Учасники акції зібралися поруч з будівлею Хмельницької обласної військової адміністрації, нібито щоб отримати пояснення щодо причин такого тривалого знеструмлення.

Через перекриття учасниками протесту вулиці Кам’янецької громадський місцевий транспорт тимчасово не курсував, а затримки руху сягали майже години.

Станом на 18:20 у місті налічувалося вже близько 150 учасників протесту — проти 50 осіб, зафіксованих ще о 17:00. Люди перебувають на різних локаціях: поблизу майдану Незалежності та на двох перехрестях по вулиці Кам’янецькій.

