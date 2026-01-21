 Шпиталям України передали першу партію «Пакунку пораненого»

Шпиталям України передали першу партію «Пакунку пораненого»

Військовий шпиталь. Фото:Військовий шпиталь. Фото: Армія.Inform

Агенція оборонних закупівель Державного оператора тилу передала військовим шпиталям першу партію допомоги в межах проєкту «Пакунок пораненого». До неї увійшли 50 тисяч гігієнічних наборів, з яких дві тисячі призначені для жінок.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

До наборів входить адаптивний одяг і базові засоби гігієни: рушник, зубна щітка та паста, шампунь, гель для душу, дезодорант, крем, засоби для гоління, гребінець, ватні палички, антисептик, вологі й сухі серветки тощо.

До жіночих наборів також додали гігієнічні засоби, ватні косметичні диски та силіконову гумку для волосся.

«Пакунок пораненого». Фото: Міноборони«Пакунок пораненого». Фото: Міноборони
«Пакунок пораненого». Фото: Міноборони«Пакунок пораненого». Фото: Міноборони

Крім того, кожен набір містить юридичний довідник від Правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип», листівку-подяку з дитячим малюнком і QR-код для зворотного зв’язку. За допомогою відгуків поранених у Міноборони планують надалі вдосконалювати комплектацію пакунків.

Нагадаємо, 9 листопада Міністерство оборони презентувало програму «Пакунок пораненого».

Раніше, Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавства, які гарантують усім військовослужбовцям право на тримісячну відпустку після звільнення з полону.

