Шпиталям України передали першу партію «Пакунку пораненого»
- Ірина Олехнович
23:24, 21 січня, 2026
Агенція оборонних закупівель Державного оператора тилу передала військовим шпиталям першу партію допомоги в межах проєкту «Пакунок пораненого». До неї увійшли 50 тисяч гігієнічних наборів, з яких дві тисячі призначені для жінок.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
До наборів входить адаптивний одяг і базові засоби гігієни: рушник, зубна щітка та паста, шампунь, гель для душу, дезодорант, крем, засоби для гоління, гребінець, ватні палички, антисептик, вологі й сухі серветки тощо.
До жіночих наборів також додали гігієнічні засоби, ватні косметичні диски та силіконову гумку для волосся.
Крім того, кожен набір містить юридичний довідник від Правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип», листівку-подяку з дитячим малюнком і QR-код для зворотного зв’язку. За допомогою відгуків поранених у Міноборони планують надалі вдосконалювати комплектацію пакунків.
Нагадаємо, 9 листопада Міністерство оборони презентувало програму «Пакунок пораненого».
Раніше, Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавства, які гарантують усім військовослужбовцям право на тримісячну відпустку після звільнення з полону.
