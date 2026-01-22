Україні не вистачає 4 мільярда кубометрів газу для проходження зими. Фото: Українська енергетика

Україна напередодні зими встигла накопичити 13,2 мільярдів кубометрів природного газу, однак для стабільного проходження опалювального сезону їй усе ще необхідно імпортувати понад 4 мільярдів кубометрів палива.

Про це під час енергетичної сесії в Українському домі на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі повідомив міністр економіки Олексій Соболев, передає «Інтерфакс-Україна».

— Більша частина фінансування для цього забезпечена. Існує дефіцит фінансування приблизно у $100 мільйонів, — зазначив він.

За словами міністра економіки, навесні 2025 року Росія знищила близько половини газовидобувних потужностей України, однак їх вдалося відновити приблизно на 110% за шість місяців.

— Восени Росія знищила ще 40%. Проте, це вже відновлено за допомогою наших партнерів та багатьох чудових компаній зі США та Європи, які допомагають у відновленні, — додав Олексій Соболев.

Крім того, за словами Олексія Соболева, Україна потребує підтримки в постачанні обладнання для роботи газової системи в умовах обстрілів — зокрема компресорів, турбін, а також устаткування для закачування газу до сховищ і його транспортування до кінцевих споживачів.

Нагадаємо, раніше ексголова «Укренерго» заявив, що у світі немає запасів обладнання для ремонту енергосистеми України